Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.455,16
ALTIN
1.122,00
DOLAR
18,91
STERLİN
22,73
EURO
20,17
Diyanet İşleri Başkanlığı 4/B Sözleşmeli 80 Personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 4/B...
Bartın Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Bartın Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Beykent Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Karasu Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Karasu Belediyesi Zabıta Memuru...
İş fırsatları için hemen tıkla!

KRALİÇE’NİN İLK TANITIMI YAYINLANDI

Burcu Özberk ve Gökhan Alkan "Kraliçe"nin O Kız'ın yerine çarşamba akşamı yayınlanması bekleniyor.

07 Mart 2023 Salı 11:40
KRALİÇE’NİN İLK TANITIMI YAYINLANDI

HABER: AZİZ KARATAŞ

Burcu Özberk ve Gökhan Alkan’ın başrollerini paylaştığı Kanal D’nin “Kraliçe” dizisinin ilk teaser’ı yayınlandı. Mednova’nın Queen Sugar dizisinden uyarladığı Kraliçe’yi Cevdet Mercan yönetiyor. Dizinin ilk tanıtımında Deniz Akça’nın (Burcu Özberk) eşi Ateş Akça’ya (Gökhan Alkan) eskort bir kızla çekilen güvenlik kamerası görüntüsünü izledikten sonra gösterdiği tepkiye yer verildi.

Deniz’in ablası Zeynep karakterine Selin Şekerci’nin, kardeşi Ali’ye de Özgün Karaman’ın hayat verdiği dizinin yeni bir değişiklik olmazsa “O Kız”ın yerine çarşamba akşamı yayınlanması planlanıyor. Dizide ayrıca Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tamer yer alıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Burcu ÖzberkGökhan Alkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ZİLAN DURU ÖDÜLÜNÜ GÜÇLÜ KADINLARA İTHAF ETTİ
ZİLAN DURU ÖDÜLÜNÜ GÜÇLÜ KADINLARA İTHAF ETTİ
Rec Rocero'nun Zor Elvedası
Rec Rocero'nun Zor Elvedası
Eza ‘BİN DEFA’ ile kalplere dokunacak
Eza ‘BİN DEFA’ ile kalplere dokunacak
Nurcan Başpınar: Müzikle Yaralarımızı Saralım
Nurcan Başpınar: Müzikle Yaralarımızı Saralım
MELİS KARADUMAN & MEHMET GÜRELİ - “KOLAY MI?”
MELİS KARADUMAN & MEHMET GÜRELİ - “KOLAY MI?”
YEŞİM DEĞER’den “ NEFES KADAR”
YEŞİM DEĞER’den “ NEFES KADAR”
HAYIRSEVER İŞ İNSANINA FASHİONTV GECESİNDE ÖDÜL
HAYIRSEVER İŞ İNSANINA FASHİONTV GECESİNDE ÖDÜL
Art Tattoo Music Fest bu yıl ilki gerçekleşecek!
Art Tattoo Music Fest bu yıl ilki gerçekleşecek!
Serkan Candaş yönetimindeki ‘SC Medya’, ‘Teira Medya’ oldu! 
Serkan Candaş yönetimindeki ‘SC Medya’, ‘Teira Medya’ oldu! 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi