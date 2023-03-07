KRALİÇE’NİN İLK TANITIMI YAYINLANDI

HABER: AZİZ KARATAŞ

Burcu Özberk ve Gökhan Alkan’ın başrollerini paylaştığı Kanal D’nin “Kraliçe” dizisinin ilk teaser’ı yayınlandı. Mednova’nın Queen Sugar dizisinden uyarladığı Kraliçe’yi Cevdet Mercan yönetiyor. Dizinin ilk tanıtımında Deniz Akça’nın (Burcu Özberk) eşi Ateş Akça’ya (Gökhan Alkan) eskort bir kızla çekilen güvenlik kamerası görüntüsünü izledikten sonra gösterdiği tepkiye yer verildi.

Deniz’in ablası Zeynep karakterine Selin Şekerci’nin, kardeşi Ali’ye de Özgün Karaman’ın hayat verdiği dizinin yeni bir değişiklik olmazsa “O Kız”ın yerine çarşamba akşamı yayınlanması planlanıyor. Dizide ayrıca Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tamer yer alıyor.