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Kral ve Kraliçe ile reklam filmi

Tamer Karadağlı bir yıllık anlaşma yaptığı çelik kapı firması için kameralar karşısına geçti ve reklam filminde oynadı.

25 Ağustos 2022 Perşembe 10:52
Kral ve Kraliçe ile reklam filmi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Merkezi Kayseri’de bulunan Boyut Çelik Kapı’nın yeni reklam filminde rol alan Tamer Karadağlı’ya, geçtiğimiz yıl Bodrum’da düzenlenen Sinemanın Kral Ve Kraliçesi Yarışması’nda kral ve kraliçe seçilen genç oyuncular Tutku Topaç ile Ferdi Sattı da eşlik ettiler.

Genç oyunculara tam not...

Reklam filminde Tamer Karadağlı’ya “evli çift” rolünde eşlik eden Tutku Topaç ve Ferdi Sattı, geçtiğimiz yıl Bodrum’da düzenlenen Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması’nın Kral ve Kraliçesi olarak taç giymişlerdi. Oyunculuk eğitim alan iki genç oyuncu ilk kez bir reklam filminde rol almanın heyecanı içinde olduklarını söylediler. Yarışmanın aynı zamanda jüri başkanı olan Tamer Karadağlı “Tutku ve Ferdi çok başarılı genç oyuncular. Onları tesadüfen laf olsun diye seçmedik. Bugün burada reklam filmi oyuncusu olarak yer aldılar ve başarılı iş çıkardılar” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
TAMER KARADAĞLI
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