Kosova’nın Bağımsızlığı Kutlandı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Program Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Marşı ve Kosova Cumhuriyeti Milli Marşlarıyla başladı. Kosovalı Şair Zeynel Beksaç şiirini paylaşırken, Rumelili Doğan sevilen Rumeli türkülerini paylaştı. Orhan Kurtuldu ve Canan Özer de gecede şiir seslendirirken, Kosova’dan gelen şarkıcı İlire İsmajli gecenin parlayan yıldızı oldu. İlire İsmajli Küçükçekmece belediye başkanı Kemal Çebi için Arnavutça eserlerinin yanısıra Karadeniz türküsü de seslendirdi. Sultan Murat Halk oyunları gecede muhteşem bir şov yaptı. CHP Genel başkan yardımcısı Faik Öztrak tüm Kosovalıların bağımsızlığını kutladı. Siyaset, Belediye ve Sivil toplum camiasından yoğun katılımın olduğun gecede toplam 1500 cıvarında kişinin olduğu bilgisi verildi. Program Aziz Murati’nin şarkılarıyla son buldu.