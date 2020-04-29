Korona farkındalığında yaşamak

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Sevgili arkadaşım Deray Yurdakul Yıllar içerisinde çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapıp, okuyucular ve işin üstatları tarafından takdir edilince “D' li Cümleler" adlı , aforizmalar ve deneme yazılarından oluşan kitapını çıkardı. Kitab ulusalda 7 ödül alıp Avrupada online satışta en çok okunanla arasına girdi. Halen birçok ulusal dergi ve gazetede köşe yazarlığı yapmaya devam ediyor. Birçok üniversiteden ve akademiden kişisel gelişim ve psikoloji üzerine eğitimler alan Yurdakul. Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı' nda idari kısım şefi olarak çalışmaya devam ediyor. Son dönemde başarılı çalışmalarını 3 ulusal ödül ile taçlandıran Deray hocamıza sorduk ‘Korona Farkındalında yaşamak üzerine bize neler yazmak istersiniz dedim’ bizi kırmadı ve yazdıklarını dokunmadan yayınlıyorum.



Tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 virüsünün kimleri ve neleri önemseyip, özleyip, daha çok bilinçlenip arttırdığı bir süreç aslında. Sağlığımıza ve hijyene dikkat edip, kurallara uyup, şikayet etmek yerine üretmeyi seçip, gerek yaşam alanımızda gerek ise ruhen arınmanın kıymetini farkettik.

Yoksul ya da yoksun olma korkusu ile yiyecek stoklamak yerine eldekini değerlendirmenin, az eşya ile de mutlu olabileceğimizin, meziyetlerimizi keşfedip değerlendirmenin, vakitsizlikten yakındığımız bol zamanları bulmanın tam da fırsatını yakaladık aslında.

"Sıkıldım" cümlesini kurmayı oldum olası sevmedi., zira üretmeyen, dingilesmeyi, yetinmeyi, şükretmeyi bilmeyenlerin bahanesidir. Bu cümleyi kurarken bizler evde iken , canla başla çalışan sağlık personeli, polis, kamu görevlilerine karşı son derece ayıp ve yakışıksız buluyorum.

Gece hayatı, dışarıya laf olsun diye çıkmak; sunum, festival, ödül töreni gibi mecburi olmadıkça tercih etmediğim bir seçenek. Ailem, yakın dostlarımla zaman geçirmek, danışmanlık ve koçluk yaptığım bireylere zaman ayırmak, üniversitedeki işime devam ederken bir yandan da desteğe ihtiyaç duyan bireylere vicdanî sorumluluğumu yerine getirmek beni mutlu eden yaşam mottolarım.

Evde kaldığım süreci evime, online eğitimlere ve koçluğa, kitaplarına, yazılarıma zaman ayırarak hem kendime hem de çevreme faydalı olmaya çalışarak geçiriyorum.

Sosyal mesafeyi korona virüsünden önce de koruduklarım var, bir de herşey yoluna girdiğinde mesafeleri aşıp sarılıp ölçeklerin, özlem gidereceklerim. O süreç gelene dek hepimiz evde kalalım; sağlıkla, farkındalıkla ve üreterek. Bedenen ve ruhen sağlıklı, bilinçli ve farkındalıklı olarak hayattan sevip sevildiklerimiz ile tat alarak yaşamak gerek. Yaşam süresinin çok kıymetli olduğu, biran gelip bitebileceği ve bu süreci kaliteli değerlendirmek gerektiği. Kaliteden kastedilenin marka giyinip, marka mekanlara gidip, içi boş sohbetler edip, daha çok maddiyat hırsı yaşamak, fast food ilişkilerle ve zaman öldürmek üzerine kurulu dijital oyun ya da sosyal platformlar olmadığını farketmeli.

Aile, gerçek dostlar ve yaşamınızda özel saydığımız kişilerin; konum, koşul, mevki, çıkar

gözetmeksizin sığınılacak en önemli liman olduğunu bilerek hakettikleri emeği, ilgiyi, değeri, saygıyı " yoğunluk, mesafe vs." bahanesi öne sürmeden yanında ve ardında olmak gerekliliğini bilmek.

Sevdiklerini görüp sarılıp öpmenin, karşılıklı sohbet edip birlikte vakit geçirmenin, ziyaret edebilmenin bile birgün lüks olabileceğini anlamak. Kişisel gelişimi ve farkındalığı arttıran, kendine ve topluma faydalı birey olmayı sağlayan eğitimlerin, kitapların, sosyal paylaşımların, iliskilerin değerli ve geçerli olduğunu anlamak. Kişinin sorun haline getirdiği herşeyin, aslında çözümünün de yine kendisinde olduğunu görmek . Üretmenin, öğrenmenin gülümsemenin, hayata bakışın, hayata ne kattıysan onun benzer şekilde döneceğini kavramak. Yoksulun ve yoksunun, hastanın ve yaşlının, gurbette yol gözleyenin, çaresizin hâlinden anlayıp empatiyle yaklaşmak gerektiğini, paylasmanin erdemini yüreğinden ve cebinden verdiğinin ic huzurla kişiyi zenginlestirdigini deneyimlemek.

Yeni cağ ne getirirse getirsin sevginin, saygının, vefanın, emeğin, hepsinden öte "iyi insan olmak" erdeminin baki olacağını bilerek yaşamak gerek... Şahsıma gösterdiginiz ilgiden ötürü size ve gazete ekibine sonsuz teşekkürler.