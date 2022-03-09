KORİDOR  'ÜZÜLMEDİM Kİ' 11 MART'TA TÜM DİJİTAL PLATFORMDA..

Haber - Hasret Dilek Delier

Klip çekimi İstanbul Galata'da gerçekleştirilen ‘’ÜZÜLMEDİM Kİ" cover çalışması Sinan Toprak Müzik Production etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında 11 Mart Cuma günü yerini alacak.

Gazeteci Hasret Dilek Delier'e konuşan Tolga Atkın, "Yeni şarkı ve klip çalışmamızı 11 Mart'ta değerli dinleyicilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyorum. Sinan Toprak Müzik Prodüksiyon etiketi ile yayınlanacak olan klip çalışmamızı en son Azer Bülbül seslendirmişti. Arabesk ve Rock müziği harmanlayıp cover olarak halkımızın beğenisine sunuyoruz.

Düzenlemesi Toylan Kaya tarafından yapılan, mix ve mastering Serdar Öztop ve müzik yönetmenliği Sinan Toprak tarafından gerçekleştirilen eserin klip yönetmenliği koltuğunda ise İmre Haydaroğlu oturdu" dedi.

ÜZÜLMEDİM Kİ

Söz : Kudret Akpınar

Müzik : Naci Eray

Mix-Mastiring : Serdar Öztop

Müzik yönetmenliği : Sinan Toprak

Klip yönetmenliği : İmre Haydaroğlu