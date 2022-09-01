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Koridor (Tolga Atkın)' dan Ahmet Kaya şarkısı..

01 Eylül 2022 Perşembe 12:50
Koridor (Tolga Atkın)' dan Ahmet Kaya şarkısı..

Hasret Dilek Delier

Klip çekimi İstanbul'un ilçesi Silivri Selimpaşa'da gerçekleştirilen 'KALAN KALIR' Sinan Toprak Müzik Production etiketiyle 2 Eylül' de tüm dijital müzik platformlarında..

Senin O Gözlerin Var Ya, Ölmem mi gibi dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı Koridor (Tolga Atkın), sözleri Yusuf Hayaloğlun'a, müziği ve yorumu Ahmet Kaya'ya ait olan "KALAN KALIR" adlı eseri yeniden yorumladı. 

Gazeteci Hasret Dilek Delier'e konuşan sevilen sanatçı Tolga Atkın, "Yıllardır  Ahmet Kaya şarkılarından birini yorumlamayı çok istiyordum. Herkesin bir Ahmet Kaya’sı olduğu gibi benim de bir Ahmet Kayam var. Hayalim gerçek oldu. Ahmet Kaya'nın yorumladığı bu güzel eseri seslendirmek, dinleyecilerimizle buluşturmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 

Düzenlemesi Serdar Öztop tarafından yapılan klibin çekimini Turgay Ceylaner üstlendi. Sinan Toprak Müzik Prodüksiyon etiketi ile yayınlanacak olan klip çalışmamızı 2 Eylül Cuma günü halkımızın beğenisine sunuyoruz" dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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