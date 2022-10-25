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KORCAN YİĞİT'TEN REYHAN CANSU'YA OLAY AÇIKLAMALAR

25 Ekim 2022 Salı 19:19
KORCAN YİĞİT'TEN REYHAN CANSU'YA OLAY AÇIKLAMALAR

HABER MERKEZİ

İSTANBUL

Geçtiğimiz hafta Reyhan Cansu'nun hazırlayıp sunduğu "Burası Türkiye" isimli programa konuk olan Şarkıcı, Oyuncu ve Veteriner Hekim Korcan Yiğit olay açıklamalarda bulundu. Tempo TV'de canlı yayınlanan programda Reyhan Cansu'nun zekice sorularına cevapsız kalamayan ünlü sanatçı sanat camiasının içinde bulunduğu zor durumlara değindi ve ismini vermek istemediği yine çok ünlü bir sanatçının kendisi ile özellikle uğraştığını, haince arkasından işler çevrildiğini, bu sebeple eski yapım şirketi olan Doğan Music Company ile yollarını ayırmak zorunda kalıp yoluna başka bir yapım şirketi ile devam ettiğini belirtti. Reyhan Cansu ile İzmir'den çok eskiye dayalı bir dostluklarının olduğunu belirten Korcan Yiğit, böyle dostlukların artık kolay bulunmadığını dikte etti. Programın bir diğer konuğu olan Yönetmen Semra Dündar yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği yeni sinema filminde rol almaları için Korcan Yiğit ve Reyhan Cansu'ya canlı yayında teklifte bulundu. Başrolde Emre Altuğ'un rol aldığı yeni filmi Kasım ayında vizyona girecek olan ünlü yönetmen Semra Dündar Korcan Yiğit'in oyunculuğunu çok beğendiğini, doğal ve akışkan bulduğunu,  Reyhan Cansu'nun da kabiliyetine güvendiğini belirterek yeni çekeceği sinema filminde oynamaları için şimdiden söz aldı. Programda gitarist Murat Utaç'ın eşliğinde Reyhan Cansu ve Korcan Yiğit'in canlı canlı okuduğu şarkılar izleyicilerden tam not aldı.

Reyhan Cansu'nun sunumuyla her pazartesi saat 15.00'te Tempo TV'de canlı yayınlanan "Burası Türkiye" gündem yaratan konuklarla gündüz kuşağında en çok izlenen programlar listesinde üst sıralarda. 

Önce Vatan Gazetesi

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