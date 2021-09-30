ZUHAL AKTAN

İSTANBUL

Pandemi süreci kontrol altına alındıktan sonra İstanbul eğlence piyasasına yön veren sanatçılar bir bir sahne çalışmalarına başladılar. Yıllardır İstanbul eğlence hayatının aranılan isimlerinden olan KORCAN YİĞİT te yeni sezona yine İstanbul Ataşehir Bizbize Fasıl'da başladı. 6 yıldır aynı mekanda sahne alan sanatçı, her cumartesi dinleyicilerine harika bir müzik ziyafeti veriyor.

İstanbul dışında Anadolu’nun pek çok şehrinde de konserler veren sanatçı; "KORCAN YİĞİT EĞLENDİRİYOR" sloganının hakkını veriyor, geniş repertuarı, sıcak ve keyifli sahnesi ile herkesi coşturuyor.

Başarılı işletmeci Mehmet Aşkın önderliğinde, sektörde 21 yıldır hizmet veren Bizbize Fasıl, bu sezon hijyen koşullarına daha da itina göstererek müdavimlerine kapılarını açtı. Lezzetli mezeleri ve yemekleri ile farkını kalitesi ile her zaman ortaya koyan ve tercih edilen bir aile mekanı olan Bizbize Fasıl'da yıllar içinde Korcan Yiğit, Gökhan Sezen, Yılmaz Morgül, Ayşe Ekiz, Coşkun Sabah, Hakan Altun ve Özdemir Erdoğan gibi bir çok ünlü sanatçı sahne aldı.

Oyuncu olarak dizi ve sinema filmlerinden tanıdığımız, özellikle cemiyet hayatının da yakından takip ettiği Korcan Yiğit'i cumartesi günü sahnede mutlaka canlı canlı dinlemelisiniz. Çok eğleneceksiniz.