Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1401.46
ALTIN
501.52
DOLAR
8.8572
STERLİN
12.0239
EURO
10.3132
HASAN CAN KAYA TURNE’DE!
HASAN CAN KAYA TURNE’DE!
Ege İhracatçı Birlikleri personel alacak
Ege İhracatçı Birlikleri personel...
5.000 Sözleşmeli Jandarma alınacak
5.000 Sözleşmeli Jandarma alınacak
Ankara’da itfaiye eri alınacak
Ankara’da itfaiye eri alınacak
Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
İş fırsatları için hemen tıkla!

KORCAN YİĞİT EĞLENDİRİYOR...

Pandemi süreci kontrol altına alındıktan sonra İstanbul eğlence piyasasına yön veren sanatçılar bir bir sahne çalışmalarına başladılar.

30 Eylül 2021 Perşembe 16:50
26 Okunma
KORCAN YİĞİT EĞLENDİRİYOR...

ZUHAL AKTAN

İSTANBUL
Pandemi süreci kontrol altına alındıktan sonra İstanbul eğlence piyasasına yön veren sanatçılar bir bir sahne çalışmalarına başladılar. Yıllardır İstanbul eğlence hayatının aranılan isimlerinden olan KORCAN YİĞİT te yeni sezona yine İstanbul Ataşehir Bizbize Fasıl'da başladı. 6 yıldır aynı mekanda sahne alan sanatçı, her cumartesi dinleyicilerine harika bir müzik ziyafeti veriyor.
İstanbul dışında Anadolu’nun pek çok şehrinde de konserler veren sanatçı; "KORCAN YİĞİT EĞLENDİRİYOR" sloganının hakkını veriyor, geniş repertuarı, sıcak ve keyifli sahnesi ile herkesi coşturuyor.
Başarılı işletmeci Mehmet Aşkın önderliğinde, sektörde 21 yıldır hizmet veren Bizbize Fasıl, bu sezon hijyen koşullarına daha da itina göstererek müdavimlerine kapılarını açtı. Lezzetli mezeleri ve yemekleri ile farkını kalitesi ile her zaman ortaya koyan ve tercih edilen bir aile mekanı olan Bizbize Fasıl'da yıllar içinde Korcan Yiğit, Gökhan Sezen, Yılmaz Morgül, Ayşe Ekiz, Coşkun Sabah, Hakan Altun ve Özdemir Erdoğan gibi bir çok ünlü sanatçı sahne aldı.
Oyuncu olarak dizi ve sinema filmlerinden tanıdığımız, özellikle cemiyet hayatının da yakından takip ettiği Korcan Yiğit'i cumartesi günü sahnede mutlaka canlı canlı dinlemelisiniz. Çok eğleneceksiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KORCAN YİĞİTEğlenceZUHAL AKTANMagazin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EMEL SAYIN SESSİZLİĞİNİ BOZDU!..
EMEL SAYIN SESSİZLİĞİNİ BOZDU!..
NUR TÜRKŞEN TÜRK SİNEMASININ 107.YIL ÖDÜL TÖRENİ İÇİN TÜRKİYE’YE DÖNDÜ! 
NUR TÜRKŞEN TÜRK SİNEMASININ 107.YIL ÖDÜL TÖRENİ İÇİN TÜRKİYE’YE DÖNDÜ! 
Ödüllü Modacı Ebru Küçükselvi Düşman Çatlattı! 
Ödüllü Modacı Ebru Küçükselvi Düşman Çatlattı! 
Mustafa Kemal Çiçek ünlülerin saç bakımlarını yapıyor
Mustafa Kemal Çiçek ünlülerin saç bakımlarını yapıyor
ENİS YÜZER’DEN İLK EP ALBÜM
ENİS YÜZER’DEN İLK EP ALBÜM
Alix Avien Paris’den Unutulmaz Gece
Alix Avien Paris’den Unutulmaz Gece
SABREDİN İNCİ TANELERİM
SABREDİN İNCİ TANELERİM
İzmir’de Balkan rüzgarı esiyor
İzmir’de Balkan rüzgarı esiyor
“Kıbrıs Zafere Doğru” çekimleri sürüyor
“Kıbrıs Zafere Doğru” çekimleri sürüyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma