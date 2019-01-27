Koray Avcı’dan müzik şöleni

İSTANBUL / HASRET DİLEK DELİER

Kendine has tarzı ve yenilikçi yorumuyla adından sıkça söz ettiren Koray Avcı, önceki akşam Poll Production organizasyonu ve Halkbank sponsorluğunda gerçekleşen ‘Halkın Yıldızları’ konserleri kapsamında Haliç Kongre Merkezi’nde sahne aldı.

En sevilen şarkılarının yanı sıra Türk Müziğinin unutulmaz eserlerini de seslendiren Avcı, yaklaşık üç saat sahnede kaldı. Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Zeki Müren, Barış Manço, Cem Karaca, Kazım Koyuncu, Mahzuni Şerif, Aşık Veysel ve Pir Sultan Abdal gibi müziğin efsane isimlerini anmayı unutmayan Koray Avcı ‘Önemli değerlerimizi genç arkadaşlarımıza tanıtmamız, onlara hatırlatmamız gerekiyor’ diye konuştu.

1990 DOĞUMLUYUM!

Konser esnasında ‘Sana sarılabilir miyim?’ diye seslenen hayranının isteğini geri çevirmeyerek sahneye davet eden sanatçı, ‘İlk defa böyle bir şey yaşadım. Hep fotoğraf çektirmek istiyorlardı, bu daha farklı bir duyguymuş’ diyerek hayranı ile kucaklaştı.

Konserin sonlarına doğru şarkılarını seyircilerin arasında söyleyen Koray Avcı, ‘Ankara’dan Kırıkkale’ye gidemiyordum. Şarkılar ve sizin sayenizde gitmediğim ülke kalmadı. Ayrıca YouTube’da beni 1 milyar kez tıkladığınız için teşekkür ederim. İnternette yaşımla alakalı olan 1 Ocak 1984 doğumlu olduğum bilgileri yanlıştır. Gerçekte 1990 doğumluyum. Türkiye de sanata değil, yaşa önem verdiklerinden dolayı yaşımı hep büyük söyledim’ diye konuştu.