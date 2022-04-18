KOP-ART TV’YE KONUK OLAN MURAT DALKILIÇ, GÜLŞEN’E TAM DESTEK VERDİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Sinema, Tiyatro ve Dizi oyuncusu olarak başarılı işlere imza atan Sinan Çalışkanoğlu, KOP-ART TV için hazırlayıp sunduğu Minibüs programı , her hafta birbirinden ünlü konukları ağırlıyor. Bu haftanın konuğu olan Murat Dalkılıç, hayranları ile Minübüs yolculuğu yaptı ve KOP-ART Tv izleyicilerinin sorularını içtenlikle yanıtladı. Sinan Çalışkanoğlu’nun birbirinden hareketli oyunlarına, şakalarına ve sürprizlerine ayak uyduran ve çok eğlendiği görülen Murat Dalkılıç, Gülşen’in sahne kıyafetleri ile ilgili gelen bir soruya “Bir kadının üzerine bu kadar çok gidilmesi bana çok tuhaf geliyor. Bence, Gülşen harika işler yapıyor” diyerek tam destek verdi.

Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu’nun kurduğu ve geçtiğimiz haftalarda yayına başlayan KOP-ART Tv için “Minübüs” isimli bir program yapmaya başladı. İçinde bir grup yolcu bulunan seyir halindeki bir dolmuşta çekilen Minübüs programında ünlü oyuncu, sinema, dizi, tiyatro, müzik dünyasının ünlü isimlerini ağırlıyor.

Her hafta başka bir ünlünün ağırlandığı bölümlerde, konuklara özel çeşitli oyunlar , şakalar ve izleyicilerden gelen sorulara yer veriliyor. Verilen oyun görevlerini tamamlayamayan konuklara bazı cezalar verilirken, ortaya çok eğlenceli ve ilginç görüntüler çıkıyor.

Programın çekimi tamamlanan bölümlerinde, şimdiye kadar ; Onur Buldu, Ümit Erdim , Onur Atilla, Doğan Akdoğan ,Chaby Chan gibi komedi dünyasının ünlü isimleri yer alırken, cuma günü yayınlanacak yeni bölümün konuğu ise Ünlü popçu Murat Dalkılıç oldu.

Yakın zamanda yeni şarkısı CHE 'yi dinleyicilerinin beğenisine sunan Dalkılıç, hareketli şarkısını yolcularla beraber söyleyip Minbüs'te dans etti. Dalkılıç, Sinan Çalışkanoğlu ve izleyicilerden gelen iddialı sorulara birbirinden ilginç yanıtlar verdi.

Bir izleyicinin ; son günlerde sahne alan kadın şarkıcıların kıyafetleriyle hakkında ne düşündüğüyle ilgili soruya ; “Gülşen'in mevzusunu soruyorsanız; Bence harika işiler yapıyor .Teşhircilik gibi bir kavram yaratılması, özellikle bir kadının üzerine bu kadar gidiliyor olması, gerçekten bana çok tuhaf geliyor.Gülşen'i çok seviyor ve çok destekliyorum” diyen Murat Dalkılıç, Gülşen’e tam destek verdi.

Sinan ÇALIŞKANOĞLU'nun hazırlayıp sunduğu ' MİNİBÜS', her hafta cuma günü yeni bölümleriyle Youtube ekranlarında.