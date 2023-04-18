KONYALIM’A YENİ YORUM!

Haber Merkezi

Yıllardır dillere pelesenk olan geleneksel halk türküsü ‘Konyalım’a, TRT İstanbul Radyosu Türk halk müziği ses sanatçısı Merve Kayacan’dan yeni yorum.

Türkülerin yanı sıra günümüz parçalarındaki güçlü yorumlarıyla da dikkat çeken Merve Kayacan, geleneksel halk türkülerini gerek altyapısı, gerek klip çalışması, gerekse tarzı ile farklı yaş gruplarına da sunmayı amaçlıyor.

Merve Kayacan; 2015 yılında çıkardığı ilk albüm çalışması ‘Sevdanın Türküsü’ ardından, yapımcılığını kendisinin üstlendiği ve Kuvars Music’ten çıkacak olan ilk ‘tekli-single’ çalışması ‘Konyalım’da, güncel müzik ile geleneksel müzik arasında köprü kurmayı hedefledi.

Merve Kayacan’ın güçlü ve özgün yorumuyla yeniden hayata bulan ‘Konyalım’ın klip çalışması ise İstanbul’da oyuncak müzesinde gerçekleştirildi. Mekan ve türkünün sözlerinde yer alan detayların mizahi bir dille ele alındığı çalışmada, küçük dinleyicilerde hedeflendi. Yönetmen koltuğunda İrem Haykır’ın oturduğu klibin görüntü yönetmenliğini ise Eray Arslantürk yaptı.

Müzikal anlamda elektronik – funk altyapısı üzerine oturtulmuş, güncel sound ile geleneksel müzik arasında köprü kuran çalışmanın aranjesi Emre Parlak, mixi Salih Sakarya, mastering kısmı ise Emrek Kral tarafından düzenlendi. Brass aranjesi Anıl Şallıel’in yaptığı esere Atakan Gözetlik ve Altay Acar eşlik etti. Kabak kemanede Hüseyin Yalçın, bağlamada Kutay Özcan, vokallerde ise Mete Karagöz ve Nilay Güzel yer aldı.