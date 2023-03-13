Klip İçin Almanya’ya Gitti

HABER: DİNÇER KARACALAR

30 kişilik bir ekiple 48 saatte çekimleri tamamlanan klibe,özel bir senaryo ve cast ekibide hazırlandı.Klip’te sanaçtıya dünyaca ünlü bir top model de eşlik etti.Klip çekimleri için ilk kez Almanya’ya giden Cengiz İmren,”Bugüne kadar bir çok kez klip çektim.Ama bu sefer galiba bu işin nirvanasındayız.Çok güzel bir kliple hayranlarımın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi.Cengiz İmren’in “Sevsene” isimli şarkısı montaj aşamasının ardından Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardan müzik severlerin beğenisine sunulacak..