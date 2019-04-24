Klas Magazin’e aynı gece iki ayrı ödül

SOSYETE VE MAGAZİN DÜNYASININ GÖZDE DERGİSİ

KLAS MAGAZİN’E AYNI GECE İKİ AYRI ÖDÜL

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Ödül gecelerinin ve sinema, modellik yarışmalarının ve cemiyet hayatının çok yakından tanıdığı bu yıl 15 yaşını kutlayan Klas Magazin Dergisinin sahibi Muammer Kapucuoğlu geçen akşam kendisine verilen ödülü almak için geldiği Evos Angles 7. Dijital Dünyanın Enleri Ödül Gecesinde oldukça mutlu görünüyordu.

Sahnede ödülünü alırken, Bu güne kadar Klas Magazin olarak 57 tane ödül alarak bu anlamda belkide dünyada bir rekora imza atıyoruz. Bu gece aynı anda iki ayrı organizasyondan aynı saatlerde ödül alıyoruz, çalışma arkadaşlarım diğer ödülü almaya gittiler ben bize bu ödülleri layık gören herkese ve okuyucularıma çok teşekkür ederim dedi.

Bu yıl 15. Yılını kutlayan Klas magazinde bir makale yayınlayan Muammer Kapucuoğlu, yazısında ‘Mutluluğumu ve yaşadığım gururu buradan sizlere anlatabilmem imkansız. Sadece şunu söyleyebilirim ki şu an emeklerimin karşılığını gerçeğe dönüştürebilmenin inanılmaz keyfini sürüyorum. Bu dergiyi kurduğumda içimde büyük bir umut vardı. O umut bana hayaller kurduruyor, o hayallerin peşinden koşuyor ve onları yavaş yavaş yakalıyordum. Ben koştukça içimdeki umudum daha da yeşilleniyor, dallanıyor budaklanıyordu. O umut büyüdükçe onu başkalarıyla paylaşmaya başlıyordum. İçimdeki umudu yeşertmeye gönüllü olanlar benimle birlikte yürüdüler. Benimle birlikte Klass’a emek veren her bir üyesi birbirinden değerli ekibim o umudun dallarından birer tane aldılar ve tıpkı benim onu sahiplendiğim gibi sahiplendiler. Gece gündüz benimle birlikte çalıştılar. İşte bugün bu umut koşusunun 15. yılındayız. Bu süreçte benimle olan herkese buradan kocaman bir teşekkür gönderiyorum. Dedi…

Muammer Kapucuoğlu’nu ve Klas Magazin ekibini kutluyor, magazin dünyasında nice uzun yıllar diliyoruz.