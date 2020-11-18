KIZI İÇİN YAZMIŞ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Kariyerinin en özel şarkılarından birini yazan Lara, ‘Mecburi Veda’yı bir yıl önce Kanada'ya okumaya giden kızı Sıla'nın arkasından kaleme aldığını söyledi. Uzun süren bir telefon konuşmasından sonra Lara, gecenin geç bir saati gözyaşları içinde bu şarkıyı yazdığını açıkladı. Lara kızını pandemi sebebiyle bir yıldır görmüyor.





Söz ve müziği Lara’ya düzenlemesi Nurettin Çolak’a ait duygu dozu yüksek iddialı görüntülerinden oluşan video klibinin yönetmenliğini Müjdat Kupsi üstlendi.