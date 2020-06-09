‘Kız Kardeşim’ filminde şampiyon bombası

HABER: AZİZ KARATAŞ

Payitaht Abdülhamit dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran dünya kickboks şampiyonu Selçuk Kılıç ‘Kız Kardeşim’ adlı sinema filmiyle geliyor.

Payitaht Abdülhamit dizisinde canlandırdığı Lars karakteriyle büyük kitlelere ulaşan ünlü kickbosk şampiyonu Selçuk Kılıç ‘Kız Kardeşim’ adlı sinema filminde usta oyuncu Çetin Tekindor ile başrolü paylaşacak. Yakında çekimlerine başlanılacak filmin tamamı bir trende geçiyor. Akif (Çetin Tekindor) bir kızı öldürmekle suçlanıyor. 7 yıl hapis yattıktan sonra tahliye oluyor. Yılmaz (Selçuk Kılıç) ölen kızın abisi Akif’in peşine düşüyor ve filmin serüveni böylece balşıyor… Çekimlerine yakında başlanılacak Dram türündeki filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Hasan Gökalp yapıyor.