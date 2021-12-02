KİŞİLİK BOCALAMASI YAŞIYORUM

DİNÇER KARACALAR

Televizyon ekranlarında bazen mafya babası, bazen de yüzümüzü gülümseten, bazen de dertli aşık karakterleriyle izlediğimiz Mehmet Bulut, başrolünde oynadığı “Karışık İşler” isimli sinema filminin çekimlerini tamamladı. Didim de çekimleri yapılan “Karışık İşler” isimli komedi tarzındaki sinema filminin yapımcılığını NUJEN FILM YAPIM adına Mehmet Bulut ve Mehmet Bozan Kerpiç üstlendi. Yönetmen koltuğunda Tolga Savu’nun oturduğu “Karışık İşler” isimli sinema filminin 2022 yılında Mart ayı içerisinde vizyonda olması planlanıyor. Televizyon ve beyaz perde de devamlı değişik karakterlerle olduğunu ifade eden Mehmet Bulut, bunun oyuncu gururunu okşadığını fakat bazı dönemler kişilik bocalaması yaşadığını vurguladı. Oynayacağı karakteri psikolojik yönden incelediğini ve toplum içinde gözlemlediğini dile getiren Mehmet Bulut, özel hayatında karaktere yaptığı çalışma sonrası etkisinde kalmasıyla kişilik bocalaması yaşadığını ve rahatsız olduğunu ifade etti. Başarılı oyuncu Mehmet Bulut “ Yeni çıkaracağım karakterler için film öncesi Psikolojik Performans danışmanı ile çalışacağım, bir oyuncunun karakter çıkarmasında bir oyuncu koçu kadar psikolojik danışmanda çok önemli, oyuncu psikoloji bilmeden işinde başarıyı yakalayamaz” dedi. Her canlandırdığı karakter sonrası yaşadığı kişilik bocalaması problemine Psikolojik Performans danışmanı ile çözüm bulacağını da sözlerine ekledi.

Psikolojik Performans Danışmanı nedir?

Zihinsel ve bedensel Yoğun performans gösteren sporcu sanatçı vb. kişilere set de televizyon programlarında ve sahnede müsabakalarda yarışanların kendi potansiyellerini tam olarak kullanabilmesini sağlayarak stres ve heyecan yönetiminde kişiye rehberlik ayrıca motive eder.

BASIN DANIŞMANI

SELÇUK AKA

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