KIPKIRMIZI FATİH ÜREK

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Fatih Ürek ve Nilgün Belgün’ün sahne aldığı Girne Rocks Hotel, yılbaşı gecesi için 200 bin Euro’luk dev bir çadır kurdu. Özel yılbaşı çadırında sahneye çıkan Nilgün Belgün yaptığı esprilerle kahkaha fırtınası estirdi. Rocks Hotel’de uzun yıllar her hafta sahneye çıkarak şov yapan Mehmet Ali’nin rahatsızlığı nedeniyle bir süredir sahneye çıkamamasına da değinerek “Bu sahne aslında Mehmet Ali Erbil’in sahnesi. O, Türkiye’nin bir numaralı şovmenidir. Ben onun yerine sahneye çıkmıyorum onun yerini dolduramam” dedi. Nilgün Belgün Erbil’in bir an önce iyileşerek sahnelere geri dönmesini arzu ettiğini belirtti ve Erbil’i sahnede yad etti.

Tek taş yüzüklü kırmızılı Fatih Ürek…

Sahneye çıkan Fatih Ürek’te Kıbrıs yılbaşı kutlamalarının en gözde ismi oldu. Şarıkları ile coşkulu bir konser veren sanatçı sahneye tepeden tırnağa kırmızı bir kıyafet giyerek çıktı, yılbaşı gecesi kırmızı giyme geleneğini de fazlasıyla yerine getirmiş oldu. Giydiği her şeyi kırmızı renk seçen Fatih Ürek, ayakkabılarına kadar her şeyiyle deyim yerindeyse “kıpkırmızı” idi. Parmağındaki iri bir tek taş yüzük ile dikkat çeken sanatçı, Nilgün Belgün ile saatler gece yarısını gösterirken sahnede yılbaşı ağacı şeklinde hazırlanmış pastayı keserek yeni yıla girdi. Nilgün Belgün ile Fatih Ürek’li yılbaşı eğlencesine katılanlar arasında Selçuk Yöntem ve eşi Cihan Yöntem ile Tarık Ünlüoğlu ve eşi Gülenay Kalkan’da vardı.



