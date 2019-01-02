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KIPKIRMIZI FATİH ÜREK

Yeni yılda Girne Rocks Hotel’de sahneye çıkan Fatih Ürek kırmızı kostümü ve iri tek taş yüzüğü ile adeta geceye damga vurdu. Tepeden tırnağa kırmızı giyinen sanatçı yılbaşı gecesi kırmızı giyme modasına fazlası ile uydu. Nilgün Belgün  ise şovu ile izleyenleri kahkahaya boğarken, bir süreden beri hasta olan ve tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’i de unutmadı ve “Mehmet Ali Erbil bir numaradır” dedi.

KIPKIRMIZI FATİH ÜREK

Yeni yılda Girne Rocks Hotel’de sahneye çıkan Fatih Ürek kırmızı kostümü ve iri tek taş yüzüğü ile adeta geceye damga vurdu. Tepeden tırnağa kırmızı giyinen sanatçı yılbaşı gecesi kırmızı giyme modasına fazlası ile uydu. Nilgün Belgün  ise şovu ile izleyenleri kahkahaya boğarken, bir süreden beri hasta olan ve tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’i de unutmadı ve “Mehmet Ali Erbil bir numaradır” dedi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 18:56
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KIPKIRMIZI FATİH ÜREK

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Fatih Ürek ve Nilgün Belgün’ün sahne aldığı Girne Rocks Hotel, yılbaşı gecesi için 200 bin Euro’luk dev bir çadır kurdu. Özel yılbaşı çadırında sahneye çıkan Nilgün Belgün yaptığı  esprilerle kahkaha fırtınası estirdi. Rocks Hotel’de uzun yıllar her hafta sahneye çıkarak şov yapan Mehmet Ali’nin rahatsızlığı nedeniyle bir süredir sahneye çıkamamasına da değinerek “Bu sahne aslında Mehmet Ali Erbil’in sahnesi. O, Türkiye’nin bir numaralı şovmenidir. Ben onun yerine sahneye çıkmıyorum onun yerini dolduramam” dedi. Nilgün Belgün Erbil’in bir an önce iyileşerek sahnelere geri dönmesini arzu ettiğini belirtti ve Erbil’i sahnede yad etti.

Tek taş yüzüklü kırmızılı Fatih Ürek…

Sahneye çıkan Fatih Ürek’te Kıbrıs yılbaşı kutlamalarının en gözde ismi oldu. Şarıkları ile coşkulu bir konser veren sanatçı sahneye tepeden tırnağa kırmızı bir kıyafet giyerek çıktı, yılbaşı gecesi kırmızı giyme geleneğini de fazlasıyla yerine getirmiş oldu. Giydiği her şeyi kırmızı renk seçen Fatih Ürek, ayakkabılarına kadar her şeyiyle deyim yerindeyse “kıpkırmızı” idi. Parmağındaki  iri bir tek taş yüzük ile dikkat çeken sanatçı, Nilgün Belgün ile saatler gece yarısını gösterirken sahnede yılbaşı ağacı şeklinde hazırlanmış pastayı keserek yeni yıla girdi. Nilgün Belgün ile Fatih Ürek’li yılbaşı eğlencesine katılanlar arasında  Selçuk Yöntem ve eşi  Cihan Yöntem ile Tarık Ünlüoğlu ve eşi Gülenay Kalkan’da vardı.


 

   

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Anahtar Kelimeler:
KIPKIRMIZI FATİH ÜREKYaşar Şenyüz
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