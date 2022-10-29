KİM SESLENDİRDİ PROGRAMININ KONUĞU ADNAN BİRİCİK'TEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

HABER: KIVANÇ TERZİOĞLU

"SANATÇI OLDUĞU HALDE SİLAH TAŞIYAN ARKADAŞLARIMIZ VAR."

"TÜRKİYE'DE GARFIELD'İ KONUŞAN İLK KİŞİYİM"

"YALNIZ KURT DİZİSİNDEN GELEN TEKLİFİ REDDETTİM"

''TARİKAT HABERLERİNİ ÇOK UMURSAMADIM''

"SANATÇI OLDUĞU HALDE SİLAH TAŞIYAN ARKADAŞLARIMIZ VAR."

Kurtlar Vadisi dizisine övgüler yağdıran Adnan Biricik, dizideki Nizamettin rolünden ziyade, 44 yıllık mesleği olan tiyatro sanatçılığı ile anılmayı tercih ettiğini söyledi.

"Biz o diziden ekmek yedik ve daha popüler oyuncular olduk. Ancak biz oyuncuyuz, bugün mafya oynarız öbürgün Bolulu bir aşçıyı oynarsın. Diğer gün bir nalbur ya da taksi şoförü oynarsın. Oyuncuyuz biz. Ama özel hayatında bitirim yürüyenler, silah taşıyanlar, siyah takım elbise giyip o havayı fazla soluyanlar var. Bu da hoş değil ve bazılarına da iyi örnek olmadık diye üşünüyorum." dedi.

"YENİ MEZUN BİR AVUKAT YANIMDA ÇALIŞMAK İÇİN CV GÖNDERDİ"

Adnan Biricik, Kurtlar Vadisi dizisinin hayranlarının olayı başka boyutlara taşıyıp, gerçekle karıştırır hale geldiğini şu sözlerle ifade etti:

"2 sene önce Instagram'dan 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan biri mail gönderip, stajını tamamladığını ve düzeyli bir hukuk firmasında çalışmak istediğini ve mail yoluyla CV göndereceğini söyledi. İlk önce birileri şaka yapıyor sandım ama sonradan anladım ki gerçekmiş."

"TÜRKİYE'DE GARFIELD'İ KONUŞAN İLK KİŞİYİM"

"Garfield dizisi Türkiye'ye ilk geldiğine Tülay Samurkaş benim seslendirmemi istedi" diye o günleri anlatan Adnan Biricik, Danimarka'dan Avrupa'nın En İyi Garfield Sesi sertifikası aldığını ifade etti.

Adnan Biricik, günümüz seslendirme sanatçılarını pek beğenmediğini, işlerini yüzeysel yaptıklarını söylerken, seslendirme sanatçılarının en az oyuncular kadar haklarının olduğunu ve bunun teslim edilmesi gerektiğini ama memleketimizde bunun pek önemsenmediğini ifade ederek bu konudaki eksikliği dile getirdi.

"YALNIZ KURT DİZİSİNDEN GELEN TEKLİFİ REDDETTİM"

Adnan Biricik, yönetmenlerin işin kolayına kaçtığını, cast yaparken oyuncuların farklı yönlerini ortaya çıkarma gayelerinin olmadığını ve hatta tiyatro oyunu izlemeyen, izlemeyi tercih etmeyen yönetmenlerin olduğunu söyledi.

Ayrıca her dizide mafya, vatan haini, dolandırıcı, üçkağıtçı rollerinin kendisine getirilmesine de isyan edip "En son Osman Sınav, Yalnız Kurt dizisinde bu tip bir rolle geldi ama bu sefer kabul etmedim. Zaten yakında kartvizit bastıracağım Adnan Biricik her türlü vatan hainini oynar" diyerek, dizi yapımcılarına tepkisini dile getirdi.

Adnan Biricik, bu kadar ciddi, mafyatik rollerde oynamasına karşın şimdiye kadar aldığı ödüllerin tamamının komedi oyunculuğundan olduğunu ve yapımcıların kendisine rol teklifiyle gelirken bunu gözardı ettiğini de ayrıca ifade etti.

TARİKAT HABERLERİNİ ÇOK UMURSAMADIM

Kurtar Vadisi dizisinde oynarken Necati Şaşmaz ve ailesi ile alakalı çıkan tarikat haberlerinden sonra Zafer Ergin'in diziden ayrılması gündeme gelmişti. Daha sonra Osman Sınav'ın araya girmesiyle Zafer Ergin diziye devam etmişti. Bu olaya ilişkin konuşan Adnan Biricik, tarikat haberlerni çok umursamadığını, neticede ortada bir sözleşme olduğunu ve oyunculuk yaptığı için gereğinin yerine getirilmesi gerekti ifade etti.

"Ya koyarsın adam gibi şartlarını ya da o szleşme neyse gereğini yerine getirirsin" diyerek bir anlamda raconu kesmiş oldu.

Bu keyifli röportajı Kim Seslendirdi youtube kanalından izleyebilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=1qHUw0caW5s