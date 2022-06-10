KIBRIS’TA MASAL GİBİ BİR GECE

HABER: DİNÇER KARACALAR

Başrollerini Nilay Deniz ve Ekin Mert Daymaz’ın paylaştığı romantik komedi Masal’ın çekimleri geçtiğimiz aylarda Kıbrıs’ta yapılmıştı. Yapımını Nilay Gürsoy’un üstlendiği, heyecanlı bir aşk hikayesini anlatan Masal’ın galası da Kıbrıs’ın güneşli ve sıcak ikliminde çok kalabalık bir davetli topluluğu eşliğinde yapıldı.

Kıbrıs’ın en güzel otellerinden Les Ambassadeurs Hotel & Casino’da çekilen filmin galası da aynı otelde yapıldı. Gala da çok eğlenceli dakikalar yaşandı.

Nilay Deniz, Ekin Mert Daymaz, Hakan Meriçliler, Cenk Acarlar, Yasmin Albay gibi usta ve yetenekli isimlerin de hazır bulunduğu galada basın mensupları ile tatlı tatlı sohbet eden ekip gala sonrası sahneye çıkan Pera grubu ile eğlendi. Yonca Lodi’de konuklar arasındaydı. Davetlilerin yoğun isteği üzerine sevilen şarkılarıyla geceye renk kattı.