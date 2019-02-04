Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102185
ALTIN
220.036
DOLAR
5.2174
STERLİN
6.8098
EURO
5.9728
Engelli vatandaşlar en iyi radyocuyu seçecek
Engelli vatandaşlar en iyi radyocuyu...
Kerem Görsev, Bursa'da caz rüzgarı estirdi
Kerem Görsev, Bursa'da caz rüzgarı...
Güvenli İnternet Günü öncesinde ebeveynlere öneriler
Güvenli İnternet Günü öncesinde ebeveynlere...
Kanser tedavi edilebilir bir hastalıktır
Kanser tedavi edilebilir bir hastalıktır
Giresunspor'da Ümit Özat ile yollar ayrıldı
Giresunspor'da Ümit Özat ile yollar...

Kıbrıs gecelerinde transparan Burcu

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Kıbrıs gecelerinde transparan Burcu

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:27
0 Okunma
Kıbrıs gecelerinde transparan Burcu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Burcu Güneş bir süredir ortak sahne çalışması yaptığı Enbe Orkestrası ve Behzat Gerçeker ile birlikte Kıbrıs’ta Girne Rocks Hotel’de sahneye çıktı. Burcu Güneş konserde şarkıları kadar giydiği transparan kıyafeti ile de dikkat çekti. Enbe Orkestrası ile coşkulu bir konser veren sanatçıyı dinlemeye ünlü isimler de geldi.

Girne Rocks Hotel’de  hafta sonu Enbe Orkestrası – Behzat Gerçeker  ve Burcu Güneş konseri vardı. Enbe Orkestrası  ile uzun zamandır ortak müzik ve sahne çalışmaları yapan Burcu Güneş konserinde müzik ziyafeti çekti. Kalabalık bir sanatçı kadrosu ile sahneyi dolduran Enbe Orkestrası’na sahnede daha sonra Burcu Güneş’de katıldı  ve birlikte muhteşem bir konser verdiler. Çok geniş bir repertuarla şarkıların söylendiği gecede, Burcu Güneş şarkıları kadar kıyafeti  ile de göz doldurdu. Raisa Vanessa imzalı dantel işlemeli süet karışımı transparan kıyafet giyen sanatçı kırmızı ruj ve inci takılarıyla beğeni topladı. Giydiği kıyafetleri her zaman iyi taşımasıyla tanınan sanatçı zaman zaman transparan kıyafetleri tercih etmişti. Ancak son giydiği transparan ile adından oldukça söz ettirecek gibi.

Kıbrıs’ta Girne Rocks Hotel ‘de Enbe Ortastrası ile Burcu Güneş’i dinlemeye gelenler arasında Cihan Ünal, Tarık Ünlüoğlu ve Selçuk Yöntem’de vardı. Enbe Orkestra’sının kurucusu Behzat Gerçeker konserin çok keyifli geçtiğini ve Burcu Güneş ile birlikte müzik yapmanın çok keyifli olduğunu söyledi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Burcu GüneşBehzat Gerçeker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AŞIK’a 24 saatte 500 bin tıklama
AŞIK’a 24 saatte 500 bin tıklama
Sevgililer günü hediyesi: ‘Treasure me’ yayında
Sevgililer günü hediyesi: ‘Treasure me’ yayında
HALİÇ’TE DEMET AKALIN İZDİHAMI!
HALİÇ’TE DEMET AKALIN İZDİHAMI!
PARİS’TE ÖĞRENCİLİK HEYECANI
PARİS’TE ÖĞRENCİLİK HEYECANI
BABAYLA KIZIN DANSI
BABAYLA KIZIN DANSI
PAMUKLARA SARACAK GÜLDEN’DEN YENİ ŞARKI
PAMUKLARA SARACAK GÜLDEN’DEN YENİ ŞARKI
İkinci proje
İkinci proje
Kayıkhane sahnesinde evlilik yıldönümü
Kayıkhane sahnesinde evlilik yıldönümü
Demet vazgeçti, Emirkan kaptı
Demet vazgeçti, Emirkan kaptı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ