Kıbrıs gecelerinde transparan Burcu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Burcu Güneş bir süredir ortak sahne çalışması yaptığı Enbe Orkestrası ve Behzat Gerçeker ile birlikte Kıbrıs’ta Girne Rocks Hotel’de sahneye çıktı. Burcu Güneş konserde şarkıları kadar giydiği transparan kıyafeti ile de dikkat çekti. Enbe Orkestrası ile coşkulu bir konser veren sanatçıyı dinlemeye ünlü isimler de geldi.

Girne Rocks Hotel’de hafta sonu Enbe Orkestrası – Behzat Gerçeker ve Burcu Güneş konseri vardı. Enbe Orkestrası ile uzun zamandır ortak müzik ve sahne çalışmaları yapan Burcu Güneş konserinde müzik ziyafeti çekti. Kalabalık bir sanatçı kadrosu ile sahneyi dolduran Enbe Orkestrası’na sahnede daha sonra Burcu Güneş’de katıldı ve birlikte muhteşem bir konser verdiler. Çok geniş bir repertuarla şarkıların söylendiği gecede, Burcu Güneş şarkıları kadar kıyafeti ile de göz doldurdu. Raisa Vanessa imzalı dantel işlemeli süet karışımı transparan kıyafet giyen sanatçı kırmızı ruj ve inci takılarıyla beğeni topladı. Giydiği kıyafetleri her zaman iyi taşımasıyla tanınan sanatçı zaman zaman transparan kıyafetleri tercih etmişti. Ancak son giydiği transparan ile adından oldukça söz ettirecek gibi.

Kıbrıs’ta Girne Rocks Hotel ‘de Enbe Ortastrası ile Burcu Güneş’i dinlemeye gelenler arasında Cihan Ünal, Tarık Ünlüoğlu ve Selçuk Yöntem’de vardı. Enbe Orkestra’sının kurucusu Behzat Gerçeker konserin çok keyifli geçtiğini ve Burcu Güneş ile birlikte müzik yapmanın çok keyifli olduğunu söyledi.