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“Kesişme; İyi ki Varsın Eren”  1 Ocak’ta Sinemalarda

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

15 Aralık 2021 Çarşamba 17:19
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“Kesişme; İyi ki Varsın Eren”  1 Ocak’ta Sinemalarda

Yaşar Şenyüz / İSTANBUL 

Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını konu edinen TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin üçüncü tanıtımı yayınlandı. Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği film, şehit Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak’ta vizyona girecek.

Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatlarının konu edinildiği TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” ismiyle 1 Ocak 2022 tarihinde beyaz perdeye taşınacak sinema filminin üçüncü tanıtımı yayınlandı.

“Maçka’dan yükselen cesaret, feraset ve yiğitliğin sesi tüm dünyada yankılanacak”

11 Ağustos 2017 tarihinde şehit olan iki kahramanın hayatlarını konu alan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren”in üçüncü tanıtımını sosyal medya hesabından paylaşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “TRT ortak yapımı ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ sinema filmi, Şehidimiz Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak’ta vizyona giriyor. Maçka’dan yükselen cesaret, feraset ve yiğitliğin sesi tüm dünyada yankılanacak. Rahmet ve minnetle” ifadelerini kullandı.

Film, Eren Bülbül’ün doğum gününde 1 Ocak 2022’de vizyona giriyor

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyonda seyircisi ile buluşacak. Yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu’nun üstlendiği, İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek’in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.

Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu’nun kaleme aldığı filmde, iki şehidin hayat hikayesi, ülkemizde yaşanan terör gerçeği, Anadolu, Karadeniz’deki çetin yaşam şartlarıyla amansızca mücadele eden çalışkan, fedakâr, sevgi yüklü insanların yaşamlarından kesitlerle beyaz perdeye yansıtılacak.

Önce Vatan Gazetesi

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