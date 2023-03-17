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Kerem, yeni teklisi çıkardı

“Dön Gel” şarkısı ile ilgi toplayan Kerem Berberoğlu, yeni teklisi “Yalanım Yaklaşmaz”ı dinleyicisi ile buluşturuyor.

17 Mart 2023 Cuma 10:54
Kerem, yeni teklisi çıkardı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Aldığı müzik eğitimi ile de ön plana çıkan Berberoğlu, yer aldığı çeşitli gruplardan sonra solo kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Söz ve müziğinde Emre Aksu imzası olan teklinin düzenlemesi ise Eren Yılmaz'a ait. “Yalanım Yaklaşmaz”da gitar ve elektro gitarlarda ise çalınmaları Erdinç Şenyaylar dokunuşu var.

Alternatif pop-rock tarzındaki şarkıya hazırlanan lyric klip ise iki aşığın kavuşmasını konu alıyor.

"Yalanım Yaklaşmaz" 17 Mart'ta DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda, klibi ise NetD kanalında yayında!

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kerem Berberoğlu
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