KENDİ KLİBİNİ KENDİ YÖNETTİ!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Küçük yaşlardan bu yana müziğe tutku ile bağlı olan genç sanatçı Gül Teren, sahnelerde geçen yılların ardından ilk şarkısı ve klibi Hesaplaşma Hayali ile müzik dünyasına giriş yapıyor.

Halen Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nde müzik eğitimine devam eden sanatçı, bir yandan da kendine özgü projelerle müzik yolculuğuna adım atıyor. Gül Teren, sözü ve bestesi Özgün Kızıldağ'a, düzenlemesi ise Murat Engin'e ait olan Hesaplaşma Hayali şarkısıyla pop müziğe yeni bir soluk getirme hedefi ile yola çıkıyor.

İlk şarkısının klip çekimi için kamera karşısına geçen Teren, klibinin yönetmenliğini kendi üstlenerek ortaya yaz esintileri taşıyan rengarenk ve şarkı ile ahenk içinde bir görsel çıkardı. Klibin görüntü yönetmenliğini Oktay Bingöl üstlenirken, sanatçı proje fotoğrafları için Safa Gülsoy'un objektifine poz verdi.

Genç sanatçı, ilk şarkısı ve klibi ile ilgili duyguları ve heyecanını şu sözlerle ifade ediyor: '' Hesaplaşma Hayali, 4 şarkıdan oluşan projemizin ilk şarkısı. Diğer 3 şarkıda da olduğu gibi Hesaplaşma Hayali'nin sözü ve müziği Özgün Kızıldağ imzalı. Bu proje, pop müziğe yeni bir alternatif getirmesi açısından benim için çok heyecan verici. Şarkıda, yapılanı unutmayan ve er ya da geç yapanın yanına kar kalmayacağını umut eden bir kadının serzenişini dinliyoruz. Şarkıların seçiminden stüdyo aşamasına, klip çekiminden fotoğraflarına kadar çok emek verdik. Aranjörümüz Murat Engin bizi çok iyi anladı ve aranjeleri ile bu projeye çok büyük katkı sundu. Tam bir ekip işi oldu. Bu benim için çok önemli. Artık söz müzikseverlerde. Hesaplaşma Hayali'ni severek dinlemeniz dileğiyle...''

Gül Teren'in ilk şarkısı Hesaplaşma Hayali ve klibi, MEYA Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.