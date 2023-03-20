KEMAN SANATÇISI TALAT ER'DEN TÜRK SANAT MÜZİĞİ'NE YENİ ESER

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Talat Er'in, ikinci klibi albümle aynı adı taşıyan "Hediyem Olsun" şarkısına çekildi. İstanbul Ataköy İspirtohane'de çekilen klipte şarkıcıya gazeteci ve televizyon program sunucusu ayrıca Talat Er'in keman öğrencisi olan Özlem Uçar eşlik etti. Klibin yönetmenliğini Burak M. Keskin, görüntü yönetmenliğini Ceyhun Yeşin, sanat yönetmenliğini ise Sinem Toprak üstlendi. Klip tüm dijital platformlarda ve televizyon ekranlarında yayınlanmaya başladı.

YEŞİLÇAM TADINDA BİR KLİP

Yeşilçam tadında çekilen kısa film tadında saf bir aşk hikâyesinin anlatıldığı klibin çekimi üç gün sürdü. Sanatçı Talat Er, "İstedik ki bu klipte unutulmuş saf ve yalın aşkı tekrar canlandıralım. Gösterişten uzak sadece aşkın olduğu film tadında bir klip çektik. Hediyem Olsun şarkımızda tamamen bir aşk şarkısı. 2023 yılında düğünlerin olduğu kadar aşıklarında dilinde bu şarkı olacak. Uzun zamandır Türk Sanat Müziği'nde yeni bir eser yoktu. Hediyem Olsun şarkımız ile Türk Sanat Müziği'de yeni bir esere sahip oldu" açıklamasını yaptı.