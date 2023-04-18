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Kemal Başar’a Güney Kore’den Türk Tiyatrosu Adına Önemli Davet

Tiyatro Keyfi’nin kurucusu, Avrupa’da yönettiği Shakespeare eserleri ile müzikalleri ve uzun yıllardır yurtdışında yaptığı tiyatro çalışmaları ile tanınan, Tiyatro Keyfi’nin sanat yönetmeni ve oyuncu Kemal Başar, Haziran ayında Güney Kore’nin Jeju Adası’nda yapılacak Dünya Tiyatro Formu’na davet edildi.

18 Nisan 2023 Salı 00:58
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Kemal Başar’a Güney Kore’den Türk Tiyatrosu Adına Önemli Davet

İSTANBUL- Kemal Başar’ın ilk kez bir Türk sanatçı olarak davet edildiği Güney Kore Jeju Adası’nda gerçekleştirilecek Dünya Tiyatro Formu’na dünya tiyatrosundan çeşitli kurumlar ve festivaller, sanat yönetmeni düzeyinde katılıyor.

Kemal Başar, forumda Türk Tiyatrosu’nu ve ayrıca karşılaştırmalı olarak Balkan Tiyatrosu’nu konu alan bir konuşma yapacak. Sanatçı ayrıca, dünya tiyatro festivallerinden yöneticiler, sanat yönetmenleri ve tiyatronun önemli isimleri ile görüşmeler yapma imkanı da bulacak.

“Tiyatro Keyfi’nin oyunlarının dünya festivallerinde yer alması için görüşmeler yapacağını da söyleyen Kemal Başar; “hem tiyatromuzu, hem de Türkiye’deki tiyatro festivallerini dünyaya anlatacağım. Tiyatro Keyfi uluslararası arenaya çok açık bir tiyatro. Daha önce Berlin, Londra, Frankfurt, Mannheim, Amsterdam, Lahey, Gazi Magosa, Tel Aviv, Sibiu gibi pek çok Avrupa kentine turne yaptık. Eserlerimizle açtık, kapattık. Haziran’daki forumdan sonra Eylül ayında da yine ilk kez bir Türk tiyatrosu olarak Güney Kore’de düzenlenen Daejon Uluslarası Tiyatro Festivali’nde Amy Winehouse ve Tut Elimden Rovni oyunlarımızla sahnede olacağız. 41 ülkeden 48 oyunun sahneleneceği festivalde, Amy Winehouse 20-21 Eylül’de, Tut Elimden Rovni ise 23-24 Eylül’de Dream Arts Hall’da Güney Kore seyircisiyle buluşacak. Tut Elimden Rovni, festivalin kapanış oyunu olacak. Her iki davet de Tiyatro Keyfi’nin kalitesinin tescillenmesi açısından beni çok mutlu etti” dedi.

Uluslararası tiyatro sahnelerinde pek çok oyunda imzası olan usta sanatçı Kemal Başar, festivalde Güney Kore Ulusal Tiyatrosu’ndan profesyonel oyuncularla 3 gün sürecek çağdaş oyunculuk atölyesi de gerçekleştirecek.

HABER: DİNÇER KARACALAR 

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Kemal Başar
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