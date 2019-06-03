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KEKELER “NASA” İLE YAZA DAMGASINI VURACAK!

Esasında müzik piyasasında çok yakından tanıdığımız başarılı iki isim işte bu diyebileceğiniz güzel bir çıkışa imza attılar. Yakında bütün platformlarda sizlere emanet edecekleri “NASA” İsimli parça yaza damgasını vuracak.

KEKELER “NASA” İLE YAZA DAMGASINI VURACAK!

Esasında müzik piyasasında çok yakından tanıdığımız başarılı iki isim işte bu diyebileceğiniz güzel bir çıkışa imza attılar. Yakında bütün platformlarda sizlere emanet edecekleri “NASA” İsimli parça yaza damgasını vuracak.

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:54
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KEKELER “NASA” İLE YAZA DAMGASINI VURACAK!

ASLI MERCAN SARI

İSTANBUL

Geniş hayran kitlesi olan İki güzel insan müzik piyasasını sallayacak. Ben kendilerini çok hoş meziyetlerinden ötürü yıllar öncesinden tanıyorum. İki arkadaş bu işin sahne tozunu yutup, bütün dolu bilgi birikimi ile yol alanlardan.

KAAN ÇELİK VE ALPTUĞ ÖZDEMİR

Kekeler, 2 sıra arkadaşı Kaan Çelik ve Alptuğ Özdemir’in Kumburgaz Anadolu otelcilik ve turizm ml.’den günümüze uzanan kankalık bağı aslında. Birçok şeyi birlikte tecrübe ettik ve edindiğimiz sonuçlarla güçlerimizi birleştirip piyasaya adım atıyoruz diyorlar.

Peki, neden kekeler?

Çünkü biz birbirimize keke diye hitap ederiz, proje öncesi düşünürken, hikâyemiz organik şekilde karşı tarafa ulaşsın istedik ve adımız Kekeler olsun dedik. Kekeler sıfırdan bir oluşum değil aslında bahsettiğimiz tecrübeler Kaan Çelik’in pop müzik adına yaptıkları ve Alptuğ Özdemir’in metal müzik ile yaptıklarını kapsıyor. Bunun içerisinde sayısız konser, canlı yayın tecrübesi ve müzik sektörü adına aklınıza gelebilecek her şey var. Kekeler Projesi’nin bir başka önemli kolu dostumuz Hasan Öztürk. Kendisinin klipte ve Prodüksiyon’da çok emeği geçti.

Aslında o bir mimar ve restoran sektörüyle uğraşıyor, fakat biz onu prodüktörlük işine soktuk. Yanımızda olduğu için kendisine teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandılar.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Aslı Mercan Sarıönce VatanKEKELERNASADamgaYazKAAN ÇELİKALPTUĞ ÖZDEMİR
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