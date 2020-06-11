Kazak yıldız Türkiye’de film çekecek

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kazakistan’ın ünlü yıldızlarından Nurlan Koyanbayev, çok sevdiğini söylediği Türkiye’de dizi ve sinema projeleriyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor. İşadamı Mehmet Korutürk’le ortak olan Koyanbayev, ülkesinin en çok izlenen film serisi “Kazak Business”ın Türkiye versiyonunu çekmek için kolları sıvadı.

YAZ SONUNDA ÇEKİLECEK

Yaz başında çekilmesi planlanan film, yeni tip Covid-19 salgını nedeniyle yaz sonuna ertelendi. Cast çalışmaları devam eden komedi filminde ünlü isimler rol alacak.

TELEVİZYON VE İNTERNET PROJELERİM DE OLACAK

Son yıllarda dünya sinemasının gözünü Türkiye’ye çevirdiğini, kendisinin de Türk sinemasıyla yakından ilgilendiğini belirten Nurlan Koyanbayev, “Türkiye’de televizyon ve internet için de iddialı projelerim olacak” açıklamasını yaptı.