Kaynarca’nın Romantik Başkanı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Kırklareli Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker ilçesinde davet edildiği bütün düğün törenlerine imkanları dahilinde mutlaka katılmaya çalışıyor. Diğer başkanların protokol tutumlarının aksine kendisini halktan biri gibi görerek, düğündeki cemiyete yakın ilgi gösteriyor. Çiftlerin nikahlarını kıydıktan sonra takısını takıp, limonatasını içip salonu terk etmek yerine eşi ile birlikte dans edip halkla bütünleşmeyi seçiyor olması vatandaşların ona olan sevgi ve hayranlığını artırıyor. Kendisini tanıyan yakın çevresinde ki dostları; Bizim başkanımız diğer başkanlara benzemiyor o aynı zamanda eşi Ayşen hanımla birlkte salonda dans edebilen tam bir aşk ve sevgi adamı, mutlu bir aile babası. Kendisi hepimize örnek oluyor, o mutlu bir başkan ve Kaynarca’da herkesin mutlu olması için çalışan bir başkan. Dediler…