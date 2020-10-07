Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1152
ALTIN
478.269
DOLAR
7.8635
STERLİN
10.1883
EURO
9.2513
Kenan Doğulu Dansa Kaldıracak…
Kenan Doğulu Dansa Kaldıracak…
Marka Yüzü Oldu
Marka Yüzü Oldu
Fabrika İşcisiydi, Şöhreti Yakaladı
Fabrika İşcisiydi, Şöhreti Yakaladı
Murat Parasayar: Sahneyi Özlüyorum
Murat Parasayar: Sahneyi Özlüyorum
Umut Akyürek’ten Ahte Vefa
Umut Akyürek’ten Ahte Vefa
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kaynarca’nın Romantik Başkanı

07 Ekim 2020 Çarşamba 15:53
4 Okunma
Kaynarca’nın Romantik Başkanı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Kırklareli Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker ilçesinde davet edildiği bütün düğün törenlerine imkanları dahilinde mutlaka katılmaya çalışıyor. Diğer başkanların protokol tutumlarının aksine kendisini halktan biri gibi görerek, düğündeki cemiyete yakın ilgi gösteriyor. Çiftlerin nikahlarını kıydıktan sonra takısını takıp, limonatasını içip salonu terk etmek yerine eşi ile birlikte dans edip halkla bütünleşmeyi seçiyor olması vatandaşların ona olan sevgi ve hayranlığını artırıyor. Kendisini tanıyan yakın çevresinde ki dostları; Bizim başkanımız diğer başkanlara benzemiyor o aynı zamanda eşi Ayşen hanımla birlkte salonda dans edebilen tam bir aşk ve sevgi adamı, mutlu bir aile babası. Kendisi hepimize örnek oluyor, o mutlu bir başkan ve Kaynarca’da herkesin mutlu olması için çalışan bir başkan. Dediler…

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kaynarcanın Romantik BaşkanıYaşar Şenyüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ANNEMİN DUALARI İŞE YARIYOR
ANNEMİN DUALARI İŞE YARIYOR
Kenan Doğulu Dansa Kaldıracak…
Kenan Doğulu Dansa Kaldıracak…
Marka Yüzü Oldu
Marka Yüzü Oldu
SONU AYNA’ dedi…
SONU AYNA’ dedi…
Erol Evgin’den anlamlı mesaj
Erol Evgin’den anlamlı mesaj
Fabrika İşcisiydi, Şöhreti Yakaladı
Fabrika İşcisiydi, Şöhreti Yakaladı
Murat Parasayar: Sahneyi Özlüyorum
Murat Parasayar: Sahneyi Özlüyorum
Olgun Portakal ve Can Erik’ten sonra ÇETİN CEVİZ GELİYOR
Olgun Portakal ve Can Erik’ten sonra ÇETİN CEVİZ GELİYOR
Haydinn Çorba İçmeye
Haydinn Çorba İçmeye

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma