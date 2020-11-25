Kayıp Şair’den ‘Dönem’ klibi

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Son yıllarda televizyon ekranlarında izleme rekorları kıran Dönem dizilerinin yeni rakibi dönem klipleri olacak gibi gözüküyor.

Birçok ünlü isim ile düet yapan Kayıp Şair Aranjörlüğünü Mustafa Arapoğlu’nun üstlendiği “Sen” (Artık gelmesen de olur) isimli şiirine, bu kez de İki Gözüm Ahmet filmi başrol oyuncusu ve yorumcu Özgür Tüzer ile düet yaptı.

İlk kez bir şiire Dönem Klibi çekilmesine karar veren Kayıp Şair Şöyle konuştu “Ekibim ile içimize sinen çok güzel bir iş çıkarttık, Bu işi sıradan bir klip ile taçlandıramazdık o yüzden Genç ve başarılı Yönetmenim İbrahim Bülbül ile uzun süre üstünde çalıştık ve Dönem klibi çekmeye karar verdik”.

Özgür Tüzer hem yorumculuğu hem de oyunculuğu ile klipte yer aldı, Isparta’da kalabalık bir ekiple çekimleri gerçekleşen klipte, kahramanlara hayat veren iki oyuncu, Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Beyin en iyi okçusu “Saru Alp”i canlandıran Yücel Tok, Bir diğeri ise Büyük Selçuklu dizisinde rol alan genç yeteneklerinden Elif Doğan oldu…

Özel radyoların kurulmasıyla birlikte radyoculuk kariyerinde Kayıp Şair olarak ünlenen sanatçı şu ana kadar gerçekleştirdiği çalışmalarında yalnızca sesi ile yer alırken bazı kliplerinde siluet ile yer alıyor, bu yüzden hayranları tarafından merak edilen Şair bu çalışmada da geleneği bozmadı.