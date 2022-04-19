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Kasan’dan ayrılık şarkısı

Müzik çalışmalarını Almanya’da sürdüren Kasan, “Sabrımı Zorladım” adlı yeni teklisini müzikseverlerle buluşturdu. Kasan’a vokalde Selin Akbaba’nın eşlik ettiği şarkı büyük beğeni topladı.

19 Nisan 2022 Salı 14:45
Kasan’dan ayrılık şarkısı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Almanya’da doğup büyüyen ve 16 yaşından bu yana müzikle ilgilenen Kasan (Kürşat Asan), Almanca şarkılarının ardından Türkçe müziğe yöneldi. “Bros” single’ıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı sanatçı, yaz ayları öncesinde yepyeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

BİR İHANET ÖYKÜSÜ

Kasan’ın yeni şarkısı “Sabrımı Zorladım”, başarılı DJ Skorpio’nun prodüktörlüğünde hazırlandı. Vokalde Kasan’a Selin Akbaba’nın eşlik ettiği şarkı, dijital platformlarda yayınlandı. Kasan’ın kendi YouTube kanalında yayınladığı, bir ihanet öyküsünü konu alan kısa film tadındaki video klibi de müzikseverlerden tam not aldı.

HUKUK OKUDU

Almanya’da hukuk eğitimi alan ve kriminal psikoloji alanında uzmanlaşmayı hedefleyen Kasan, müzik çalışmalarını da sürdürmeyi planlıyor. Kasan, Türkçe ve Almanca hazırlayacağı şarkıları dijital platformlarda yayınlamaya devam edecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kasan
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