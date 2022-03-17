KARDAN ADAM SELFIE’Sİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İstanbul’da beklenen kar nihayet gerçekleşti. Bölgelere göre yağan kar miktarlarında farklılık olsada kentin her yanı gelinlik kız gibi bembeyaz olurken buna en çok sevinen her zaman olduğu gibi yine çocuklar oldu.

İstanbul’a yağan kar bu defa önceden alınan tedbirler sayesinde ve hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile kabusa dönmeden yağmaya devam ediyor. Göztepe Soyak Sitesi sakinleri bir grup çocuk kar sevincini kardan adam yaparak yaşadılar. Çocuklar kardan adamı yaptıktan sonra eserleri ile selfie yaparak sosyal medyada arkadaşları ile paylaştılar. Okyanus, Kaan, Kerem, ve Bora isimli arkadaşlar kardan adamın arkasına geçerek kameralarımıza poz verirken‘Bir daha İstanbul’a böyle güzel kar ne zaman yağar bilmiyoruz. O yüzden klasik bir kardan adam yapıp hatıra fotoğrafı çektirmek istedik. Kimbilir şehrimize böyle bir kar tekrar yağdığında belkide büyümüş olacağız. Bu fotoğraflar da bize çok güzel bir anı oldu.’dediler.