Karantinada ‘AŞK’a geldi

Oyuncu ve müzisyen Metin Çanak, karantina günlerini en verimli geçiren sanatçılardan. Başarılı isim, koronavirüs salgını nedeniyle evinde geçirdiği dönemde üç yeni şarkı hazırladı. Sanatçı, o şarkılardan ilkini 14 Eylül Pazartesi günü müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Sözleri Cavidan Balcı'ya, müziği Özcan Şenyaylar'a ait “Aşk” adlı şarkı, DMC etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.



“Aşk” için “Bu yazın en iddialı şarkılarından” yorumunu yapan Metin Çanak, diğer eserleri de iki ay arayla sevenleriyle buluşturacak: “Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına alması sebebiyle çalışmalarıma uzun bir ara vermek zorunda kaldım. Ancak önümüzdeki aylar benim için hareketli geçecek. Pandemi sürecinde hazırladığım üç şarkıyı iki ay aralıkla müzikseverlerle buluşturmayı planlıyorum.”

HABER: ELİF HAYVALI