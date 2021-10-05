Karadeniz fırtınası Ekin Uzunlar Coşturdu

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İstanbul’un gözde mekânı Duqqan tüm hızıyla konserler serisine devam ediyor.

‘Duqqan Sahne’ işletmecisi Gökhan Reis daha öncede Türkiye’nin yıldızlarını Duqqan’dabuluşturacaklarını dile getirmişti ve arka arkayaTürkiye’nin önde gelen yıldızlarıyla beraber konser serine devam ediyor.

Sahnesinde, Karadenizli tanınmış sanatçı EkinUzunlar’ı konuk eden Duqqan, konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü sanatçı Ekin Uzunlar, Duqqan sahnesinde kemence şov yaptı ve dinleyicilerine harika bir kemençe resitali yaşattı. Dinleyicilerden büyük beğeni alan kemençe şov sonrası mekânda alkış tufanı koptu.

Sahneden annesini telefonla arayan sanatçı, annesinin sesini dışarıya da vererek bir sohbet gerçekleştirdi. Ekin Uzunlar’ın annesiyle konuşması ve iki tarafın esprileri geceye damga vurdu.

Duqqan Sahne ve Gökhan Reis geleneği bozmadı ve gene mekândan tüm konukları gecenin sonunda mutlu göndermeyi başardı.

Gökhan Reis, kendisinin de Karadenizli olduğunu, Karadenizli bir hemşerisini bu sahnede görmekten çok mutlu olduğunu belirtti. Gökhan Reis; “Ekin kardeşim Karadeniz’den, güzel yöremizden türküler ve güzel ezgilerle sahnemizi, konuklarımızı neşelendirdi, mutlu etti ve harika kemençe şovuyla bizi mest etti. Annesi ile sahnede konuşması ve esprileriyle yüzümüzü güldürdü. Buradan Ekin kardeşimizin annesinin ellerinden de öpüyorum” dedi. İşletmeci Gökhan Reis sözlerine şu şekilde devam etti; “İlerleyen zamanlarda da büyük konserlerimiz, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarıyla hız kesmeden devam edecek ve konuklarımıza güzel geceler yaşatmaya devam edeceğiz.”