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Kanal 34 Radyo’da resim ve fotoğraf tartışması

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Kanal 34 Radyo’da resim ve fotoğraf tartışması

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

17 Şubat 2019 Pazar 18:09
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Kanal 34 Radyo’da resim ve fotoğraf tartışması

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ


Geçen akşam Kanal 34 Radyo’da Ozzy Jackson ve Ebru Çömlekçi’nin konuğu olarak canlı yayına katılan gazetemizin yazarlarından Moda Fotoğrafçısı Yaşar Şenyüz ve Ressam Mürüvvet Durak bir araya gelince 2 saatlik radyo programının ana konusu sanat oldu.

Büyük bir keyif içinde geçen programda Ozzy’nin Yaşar abi hangi şarkıyı çalalım diye sorusuna ünlü fotoğrafçı İkimizin resmini çıkartsınlar yan yana türküsünü isteyince hep birlikte güldüler. Yaşar Şenyüz, aslında şaka yapıyorum ama yıllardır halkımız fotoğrafa yanlış bir şekilde resim diyor, resimi Mürüvvet hanım gibi ressamlarımız yapar ama fotoğrafçılar resim çekmezler fotoğraf çekerler diyerek konuya açıklık getirmeye çalıştı.

Ressam Mürüvvet Durak ve Fotoğraf Ustası Yaşar Şenyüz’ün meslek anılarının bol bol konuşulduğu 2 saatlik program çok kısa gelince yeni bir program da tekrar bir araya gelerek yarım kaldığı yerden sohbete devam etme sözü verilerek program sona erdi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 18.02.2019 09:57
Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf YarışmasıKanal 34 Radyo
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