Kamera Arkasından Oyunculuğa

İSTANBUL- Yer aldığı her projede, oyunculuğunun zaman içerisinde büyüdüğünü, geliştiğini belirten Şanlı, “İstanbul Üniversitesi Radyo- Sinema-TV bölümünde okurken, bir yandan da film ve dizi setlerinde özellikle reji grubunda çalışmış olmam, sektörün mutfağından yetişmem, oyunluğuma çok şey kattı” diyor. Dünyanın dört bir yanından hayran kitlesine sahip olan Erdem Şanlı’nın, her projesinde her bölümde çok gerçek oynadığını, başarısını, ekranda ışık saçtığını belirten takipçileri, övgü dolu mesajlarla genç oyuncunun her daim yanında olmaya devam ediyor.

HABER: SELÇUK BULUT