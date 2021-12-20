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Kafalar ekibinden şarkı sürprizi

Kafalar ‘Yana Yakıla’ geliyor!

20 Aralık 2021 Pazartesi 10:47
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Kafalar ekibinden şarkı sürprizi

DİNÇER KARACALAR

KAĞIT TOPLAYICISI OLDULAR

YouTube’da 7.5 milyon abonesi bulunan Kafalar ekibi, yaklaşık 1 yıl önce hazırladıkları “Yana Yakıla” şarkısını gün yüzüne çıkardı. Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt, sadece şarkıcılıklarıyla değil, klipteki oyunculuklarıyla da büyük ses getirdi.

Sosyal medya fenomeni ‘Kafalar’ ekibi, ikinci sinema filmleri “Kendinden Kaçak”ın çekimlerini tamamlar tamamlamaz sürpriz bir proje için kamera karşısına geçti. Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt, yaklaşık 1 yıl önce stüdyoya girip kaydettikleri “Yana Yakıla” şarkısına klip çekti. 

ŞARKI DİJİTAL PLATFORMLARDA

Söz ve müziği Can Deniz Coşkun’a, düzenlemesi Özkan Meydan ve Alican Özbugutu’ya ait “Yana Yakıla”yı müzikseverlerle buluşturmaya karar veren Kafalar, şarkıyı 17 Aralık Cuma günü dijital platformlarda beğeniye sundu. Erdem Eryılmaz’ın yönetmenliğinde çekilen klip ise ekibin 7.5 milyon takipçili YouTube kanalında yayınlandı.

KAĞIT TOPLAYICISI OLDULAR

Kısa film tadındaki klipte üç kağıt toplayıcısını canlandıran Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt, şarkının lansmanını piyasaya çıktığı gün İstanbul’daki bir eğlence mekanında yaptı. Geceye eşleriyle birlikte katılan Hancı, Yasin ve Özyurt’u ünlü influencer’lar da yalnız bırakmadı.

BİZ İÇERİK ÜRETİCİSİYİZ

BU DA BİR İÇERİK

Lansmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ekipten Bilal Hancı, bu şarkıyı bir ‘sosyal medya içeriği’ olarak hazırladıklarını söyledi: “Şarkıyı biz söyledik ama asıl mimarları Alican Özbugutu, Özkan Meydan ve Can Deniz Coşkun. Yaratım aşamasında çok iyi bir iş çıkardılar. Biz kendimizi içerik üreticisi olarak görüyoruz ve bu şarkıyı da bir içerik olarak kanalımızda sunduk. ‘Herkes de şarkıcı oluyor’ şeklinde eleştiriler geliyor. Biz öyle bakmıyoruz bu işe. Eğleniyoruz ve içerik üretiyoruz. Bizim için çok keyifli bir işti. Uzun süre önce yapmıştık, çıkarmak için doğru zamanı bekledik. Klibimiz de çok güzel oldu.”

KLİPTEKİ SOSYAL MESAJ

Fatih Yasin, “Yaklaşık 1 yıl önce hazırladığımız şarkımızda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hem şarkımız hem de klibimizle güzel bir sosyal mesaj vermeye çalıştık” diye konuştu. Atakan Özyurt da “Klibimiz kısa film tadında oldu. Güzel bir iş ortaya çıkardık” dedi. Ekip, muhabirlerin “Klip ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’un ‘Kağıttan Hayatlar’ filmini akıllara getiriyor” yorumuna ise  şöyle yanıt verdi: “Çok farklı işler. İkisi de iyi ama bizimki daha iyi.” 

YANA YAKILA

Yana yakıla duvarlar çekin 

Yola çıkanın altında evi 

Hayali kumara kursan derim sorsan bir de hepsi alın teri 

Yıllardır görmedik bir fayda 

Sanki herkes aynı payda

Sorsan dostlar aynı soydan 

Der bize Müslüm arka fonda 

Sevda geçmez aynı koydan

Yüzü güleni sürdü farklı yoldan

Dertlerin hepsi farklı boyda 

Gün geçmez her gün ayrı kavga

Herkesin dilinde yıllardır bu fukara

Yardıma gelince nerede onca kumbara 

Yapar oldu millet ortamlarda numara 

Yeri gelir oynarlar inan ki farfara

Vur çek ezbere canım bak yanıyor mu 

Dilsiz sanıyorlar konuşsak anlıyor mu 

Kendime küstüm yarın yok 

Bin kere gömdün adil ol 

Pişman olana dar gelir mi kasaba 

Düşman olana çak bir selam merhaba 

Kendime küstüm yarın yok 

Bin kere gömdün adil ol 

Yaktı gemileri devirdi koylara 

Yelkeni gerdi mi çık yeni yollara 

Gıyabım ellere düştü ateş evlere 

Verdiler garibanın rızkını tatile 

Doyamadı paradan her gününü yaratan 

Unutma onu veren alan da yaradan

İnanırım daha daha nicesine 

Kulak ver oğlum hadi vicdanın sesine

Söz: Can Deniz Coşkun

Müzik: Can Deniz Coşkun

Düzenleme: Özkan Meydan & Alican Özbugutu

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Kafalar Yana Yakıla GeliyorKafalar Ekibinden şarkı Sürprizi
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