‘Kadına Şiddete Hayır’a Özel Maske Hazırladılar

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

25 Kasım kadına şiddette hayır günü kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla Lions Klubü Md 118 e bağlı kadın komiteleri tüm Türkiye'de o gün için tek tip maske ile aktivitede bulunarak ‘Kadına Şiddete Hayır’ diyecekler. Kadına şiddetin son yıllarda artması nedeniyle böyle bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Lions Klupleri 118-K kadın ve aile komitesi başkanı Nazan Bozan aynı zamanda tüm Türkiye de sokak röportajları ile de kadınlari bilgilendirmeye çalışacaklarını söyledi