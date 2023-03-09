Kadın Kooperatifleri İzmir Ticaret Odası’nda buluştu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Toplantıda deprem bölgesindeki kadınlarla, İzmirli kadınlar arasında köprü kurmak amacıyla hazırlanan ‘’Dayanışma Bildirisini’’, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği Temsilcisi Sibel Uyar okudu.

UYAR: DEPREM SORUMLULUĞUMUZU ARTIRDI

Uyar: “14 milyon kişiyi, 11 ili etkileyen, 46 bini aşkın can kaybına yol açan deprem, bizlere daha fazla sorumluluk yükledi. Yan yana olmamız gerektiğini hatırlattı. Yıkım çok büyük, acı çok fazla. Biliyoruz ki afetlerden öncelikle kadınlar etkileniyor. Birlikte ürettiğimiz kız kardeşlerimizi de yitirdik. Bu felaketten sonra seferber olduk, dayanışma köprüsü kurduk. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince sesleri olduk” dedi.

UYAR: KADINLARIN LİDERLİĞİNDE HAYATI YENİDEN YEŞERTECEĞİZ

Yaraları sarmanın ancak dayanışmayla mümkün olduğunu ifade eden Sibel Uyar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kapılarımız, üretim alanlarımız, tarlalarımız depremden etkilenen tüm kız kardeşlerimize açık. Bu felaket sonrası her kadın, her çocuk güvenli yaşama alanlarına kavuşana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bu yıl 8 Mart’ı bu duygularla karşılıyoruz. Birbirimize daha çok kenetleniyoruz. Ülkemizin bir deprem bölgesi olduğunu biliyoruz. Bu enkazı dayanışmayla kaldıracağız. Daha çok üreteceğiz, daha çok güçleneceğiz, hayatı birlikte dönüştüreceğiz. Kadınların liderliğinde hayatı yeniden yeşerteceğiz.”

İzmir’deki Kadın Kooperatifleri, İzmir Ticaret Odası’nın kooperatiflerle ilgili çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak, Oda bünyesinde verilen teşvikleri öğrenmek için İzmir Ticaret Odası’nda bir araya geldi. Firma teşvikleri ve destekler, KOSGEB teşvikleri, fuar destekleri, İhracat Destek Ofisi, İZTO Vakfı eğitim çalışmaları, coğrafi işaretli ürünler ve kredi fonu destekleri hakkında uzmanların yaptığı sunumları dinleyen 300ü aşkın kadın temsilci, kooperatiflerinin çalışmalarını geliştirmek için yol haritası belirledi.