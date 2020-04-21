Kader Demir Kimdir?

Haziran 1991 de Andırın’da dünyaya gelmiş, 1.65 boyunda, ikizler burcudur.

İlk şiirini 2005 yılında 14 yaşında yazan Kader Demir, 2008-2009 yılları arasında okulda katıldığı şiir ve kompozisyon yarışmalarında illerde derece yaptı.

Kor isimli şiirine klip çekti ve klip görüntülerini gören herkes evleniyor zannetti.

Sanatçı Pial Hüseyin Türkmen güzel oyuncuyu klip çekiminde yalnız bırakmadı. Klip iki günde İstanbul’un farklı yerlerinde çekildi.

Kader Demir Kadirli Kız Meslek ve Teknik Lisesi’nde Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünde okudu, Üniversite eğitimine Atatürk Üniversitesi’nde devam etti. Ortaokul, Lise ve sonraki dönemlerde tiyatrolarda oynadı, şiir yarışmalarında derece yaptı ve bir çok özel programlarda sunuculuk yaptı.

Özgüveni yüksek, kararlı ve başarılı bir kişiliğe sahip olan güzel oyuncu profosyonel olarak televizyonda İlk Flash Tv ‘de Pial Hüseyin Türkmen’in Ne Gereği Var isimli klibinde yer almıştı. Ajansların dikkatini çekerek bir çok dizi, sinemada yardımcı oyuncu olarak rol aldı, setlerde Murat Dalkılıç, Serenay Aktaş, Çiçek Acar, Demet Özdemir, Cezair’li oyuncu Amar Senigri gibi bir çok değerli isimle aynı karede rol aldı.

Ahmet Selçuk İlkan hayranı olan güzel oyuncu bütün programlarını Ahmet Selçuk İlkan şiirleri ile açtı. Şafak Sönmez gibi ünlü isimleri programlarında ağırladı. Yerel ve ulusal bir çok kanala konuk olarak davet edildi bunun yanısıra bir çok radyoda konuk oldu.

Kader Demir ve Pial Hüseyin Türkmen, Haziran 2019 da Aşk Olsun Yar projesinde birlikte İzmir’e giderek klip çektiler. Klipte başrol oynayan ünlü oyuncu Kader Demir sempatik hareketleri ve renkli giyimi ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Dünya starı, erişilmesi güç olan Paris Hilton Kader Demir’in instagram sayfasında klipten paylaştığı bir kareyi beğenerek takdir edip destek çıktı.

Ardından, Kader Demir bir çok reklam ve klip teklifi aldı ve İngiltere araba reklamında oynadı.

Kader Demir inişli çıkışlı, uzun bir sanat yolu ardından ilk meyvesini Mucize isimli şiirini tüm dijital platformda 4 aralık 2019 yılında sevenlerinin beğenisine sundu.

2 Ocak 2020 de kor isimli çalışması çıktı ve büyük ilgi gördü.

Kader Demir Çocuk gelişimci olduğundan, en son proje olarak yabancı bir şirketle anlaşarak sosyal medya platformunda hayranlarına eğitici klipler çekip, çok yararlı bir işe daha imza attı ve her ayın 21’inde bir konuyu işleyerek paylaşmalarına ara vermeden devam ediyor.