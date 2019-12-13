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Kader Demir Gibi Sağlam Geliyor

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

Kader Demir Gibi Sağlam Geliyor

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

13 Aralık 2019 Cuma 11:25
9 Okunma
Kader Demir Gibi Sağlam Geliyor

HABER: AZİZ KARATAŞ

Oyuncu ve şair Kader DemirKor’ isimli düet hazırlıkları için kolları sıvadı. şiirin sözlerini kendisine ait olan şarkının bestesini aranjör Barış Engürlü üstlendi. Şarkı kısmının sözünü de usta yorumcu Pial Hüseyin Türkmen’den alan Kader Demir bize çok iddialı konuştu. 

Uzun zamandır böyle bir düet planı yaptığını söyleyen Demir. Duyguyu ön planda tutmayı sevdiğim için rap müziğin içine şiiri serpiştirmek kolay olmadı dedi. Aranjesini usta aranjör Barış Engürlü üstlendi ve hayal ettiğimden daha güzel bir eser elde ettim diyerek duygularını dile getiren Demir’in heyecanı ise gözlerinden okunuyordu.

Oyuncu ve şair olan Kader Demir okuma çalışmalarının bittiğini ve klibin de çekildiğini söyledi. İzmir'den bu klip için özel olarak gelen değerli yönetmen Onur Karaçağ böyle bir projenin mimari işleminde olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirirken Kader Demir’e de güvendiğini ve başarının kaçınılmaz olduğunu bizlere aktardı. 

Çukur Dizisinin Sokaklarında Klip çektiler

Kader Demir klipte şizofren bir kızı canlandırdığını söyledi mekan olarak da Show TV’nin rekortmen dizisi olan Çukur’un dikkat çeken sokaklarını tercih eden Kader Demir ve ekibi klip için, klip şarkıya özel dikilmiş bir elbise kadar yakıştı sözlerini sarf ettiler. 

Netd de yayınlanacak olan klip 2 Ocak için gün aldı. Kader Demir feat  Barış Engürlü tüm dijital platformda sevenleri ile buluşmayı bekliyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kader DemirKor
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