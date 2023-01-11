KAAN URGANCIOĞLU OPERATION FORTUNE FİLMİNİ (SERVET OPERASYONU) ANLATTI

HABER: KIVANÇ TERZİOĞLU

Dün vizyona giren, yönetmenliğini Guy Ritchie'nin başrollerini Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza ve Josh Hartnett’ın paylaştığı, oyuncu kadrosunda ise; Cary Elwes, Bugzy Malone gibi isimlerin yanı sıra, ünlü Türk oyuncular Kaan Urgancıoğlu, Tim Seyfi adıyla tanınan Türk-Alman aktör Timur Seyfettin Ölmez, Ozan Ayhan, Ergun Kuyucu ve Aksel Üstün’nün paylaştığı, 130 milyon doları geçkin bütçesiyle son dönemlerin en yüksek bütçeli yapımlarından, aksiyon-komedi türündeki Operation Fortune (Servet Operasyonu) filminin Türk oyuncularından başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Operation Fortune filmi ve set süreci ile ilgili tüm merak edilenleri anlattı.

“GUY RİTCHİE FİLMİ ÇEKERKEN YENİDEN YAZIYOR”

Urgancıoğlu; “İlk audition sahnesi geldi, çalışıp onu yolladım. Sonra onay geldi. İlk aşamada açıkçası bir düşündüm bu kadar kısa bir sahnede olmalı mıyım diye. Fakat Guy Ritchie ile çalışmak ve bu kadar güzel bir castın içinde olmak bana çok anlamlı geldi. Senaryoyu da okuyup beğendikten sonra ekibe dahil oldum. Sete gidince de anladım ki Guy Ritchie filmi çekerken yeniden yazan bir yönetmen.” dedi. Ünlü yönetmen Guy Ritchie’nin setin ikinci gününde sahnesini revize ettiğini anlatan Urgancıoğlu; “Benim diyalogları olan sahnelerim bitmişti, kalan sahnelerde de diyalog olmadığından her oyuncu gibi diyaloglu sahnelerin sonunda bir rahatlama gelmişti. Guy Ritchie beni yanına çağırdı ve benim olduğum bu sahneyi revize edip karakteri biraz daha yaşar hale getirmek istediğini söyledi. Uzun da bir ek bölüm geldi. Ben kısacık bir arada tüm diyalogları bir şekilde de ezberleyip oynadım, gerçekten çok eğlenceli bir sahneydi. Bugün gördüm ki ilk çekilen sahne filmde kullanılmış. Bu da güzel bir anı olarak kaldı bende.” dedi. Filmin yönetmeni, oyuncuları ve kendi rolü ile ilgili de soruları cevaplayan Urgancıoğlu; “Guy Ritchie’yle çalışmak yeteri kadar büyük bir mutluluktu benim için. Ama nasıl biriyle sette karşılaşacağımı bilmiyordum. Birebir bütün oyuncularla çalıştı ve ilgilendi. Hem yüksek bir heyecanı vardı film için hem de deneyiminden dolayı çok da sakindi. Bize sette bu kadar büyük bir projenin parçası olduğumuzu unutturdu. Filmin kadrosu muhteşem tabi ki. Jason Statham dünyanın en büyük aksiyon oyuncularından biri. Hugh Grant ve Josh Hartnett ile sette karşılaşamadık ama onlar da çok sevdiğim oyuncular.” dedi. Jason Statham’la aksiyon sahnelerinin Aspendos’da çekildiğini ve dev bir plato inşaa edildiğini söyleyen başarılı oyuncu kendi rolünü; “Casa, Ukraynalı bir karakter ve silah ticareti yapan bir mafya lideri. Bu kadar tehlikeli bir iş yapmasının yanında mizahı da oldukça kuvvetli bir karakterdi.” şeklinde anlattı.

TÜRKİYE- HOLLYWOOD KARŞILAŞTIRMASI

Yöneltilen, sektörde Türkiye ve Hollywood karşılaştırması için de başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu “Aslında majör farklar yok. Hollywood’da set süresinden çok, set öncesi ön hazırlık çok zaman alıyor. Biz daha kısıtlı bir zaman diliminde çalışıyoruz. Onlar daha geniş bir zaman dilimine sahipler. Yoksa işin yapılışı zaten özünde hep aynı” dedi.

İNGİLİZCE OYNADIĞI ROLÜN TÜRKÇE DUBLAJINI DA KENDİ YAPTI

Operation Fortune (Servet Operasyonu) dün Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile sinemalarda olduğu için İngilizce oynadığı rolün Türkçe dublajını da kendi yapan Urgancıoğlu ilk defa böyle bir deneyim yaşadığından bahsederken “Benim için bir ilk oldu, insanın kendisine dublaj yapması çok zor derler, gerçekten zormuş. İnsanın kendini izlemesi bile zaten tedirgin olmasına yetiyor.” dedi. Filmin konusu; Aksiyon- komedi türündeki Operation Fortune (Servet Operasyonu)‘da Özel bir ajan olan Orson Fortune’ı canlandıran Jason Statham ekibi ile birlikte dünyayı tehdit eden ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için milyarder bir silah tüccarının peşine düşüyor. Bu gizli görevde ona yardım etmesi için Hollywood’un en büyük film yıldızlarından birini de işe alıyor. Türkiye lisans hakları BG Film’e ait olan ve Türkiye dağıtımını CJ ENM’nin üstlendiği “Servet Operasyonu” Türkçe dublaj ve altyazı seçeneğiyle dün itibariyle sinemalarda yerini aldı.