Kaan Küçük’ten Ayrılık Şarkısı: Özlüyorum işte

İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU



Kaan Küçük, yeni single’ı “Özlüyorum İşte” ile aşk acısı çekenlerin hislerine tercüman oldu. Duygusal şarkının klibi, YouTube’da yalnızca 2 hafta içinde 1.5 milyon izlenme barajına ulaştı.





Duygusal şarkıların beğenilen sesi Kaan Küçük’ün DMC etiketiyle çıkan yeni single’ı “Özlüyorum İşte”, hem hüzünlü sözleri ve melodisi hem de duygusal klibiyle müzikseverlerin gönlünde taht kurdu. Aşk acısı çeken bir adamın sevdiğine duyduğu özlemi anlatan şarkı, benzer duygular yaşayanların hislerine tercüman oldu.



ŞARKININ ADI BİLE

HÜZÜNLENDİRİYOR



Söz ve müziği Anıl Akdağ’a ait olan, aranjesini ise Batu Çaldıran’ın yaptığı “Özlüyorum İşte”, video klibiyle de ses getirdi. Yönetmenliğini Murad Küçük’ün üstlendiği duygusal klip, YouTube’da sadece 2 hafta içinde 1.5 milyon izlenme barajını aştı. Sosyal medya kullanıcılarından şarkıya beğeni ve yorum yağdı. Çalışma; “Şarkının adı yetiyor hüzünlenmeye”, “Çok güzel bir şarkı. Sözleri ayrı, klibi ayrı hüzünlendirdi”, “Dinledikçe dinleyesi geliyor insanın”, “2019 yılının şarkısı” şeklinde övgü dolu yorumlar aldı.