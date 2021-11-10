Kaan Erten’den Atatürk Anısına Proje Albümü Geliyor! 

ASLAN SAYIM
Şarkılarıyla ve Tiyatro çalışmalarıyla adından bahsettiren başarılı yorumcu ve besteci Kaan Erten, Mustafa Kemal Atatürk anısına proje albümü için gün sayıyor! Atatürkün sevdiği türkülerden oluşan bu proje İlk olarak 'Manastır' türküsünü iki versiyonu
10 Kasım ve 24 Kasım tarihleri bağlamında
Başöğretmen Atatürk’e ithafen dinleyiciye sunuluyor. Armoni Müzik yapım şirketinden
yeni proje Atatürk Tribute Project
Ulu atamızın sevdiği türküler ve şarkılar,
devrimlerin marşları, atamız için yazılmış
notalar,yepyeni bir proje olarak geliyor
Projede, çeşitli aranjörlerin kendi stillerinde yorumları yer alacak.
ilk seride, aranjör ve direktör olarak
Ulaş Kurugüllü Pasahan Kaytan
eşsiz güzel türküleri dinleyici ile buluşturacak. Vokaller:
Kaan Erten, Başak Höl, Ümran Akpınar
Bağlama: Sinan Dindoruk Gitar: Cem Eker
Kanun: Serhat Altınbaş Ritm: İbrahim Dalıcı
Klarnet/Saksafon×Ud:
Serkan Bağtır