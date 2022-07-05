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JOLLY JOKER ALAÇATI’DA BAYRAM RÜZGARI

Türkiye’nin en sevilen sanatçıları bayram özel programıyla Jolly Joker Alaçatı’da sahne alacak. Alaçatı’da canlı müziğin vazgeçilmez adresi Jolly Joker, zengin programıyla bayram boyunca sahnesini yıldızlar geçidine çevirecek.

05 Temmuz 2022 Salı 10:36
JOLLY JOKER ALAÇATI’DA BAYRAM RÜZGARI

İZMİR- Farklı türlerin popüler isimlerini aynı çatı altında buluşturacak olan Jolly Joker Alaçatı’da bayram özel sahnesinde 8 Temmuz Cuma Gülşen, 9 Temmuz Cumartesi Hakan Altun, 10 Temmuz  Pazar Yıldız Tilbe & Ersay Üner, 11 Temmuz Pazartesi Berkay, 14 Temmuz Perşembe Koray Avcı ile  tatilcileri coşturacak.

2008 yılında İstanbul’da müzikal yolculuğuna başlayan canlı müziğin popüler adresi Jolly Joker, geçen 13 yıl içinde kültür alanlarını genişleterek  10 şehirde 19  farklı mekanla büyük bir aileye dönüştü. 

Konserlerin başlama saati 22.00

8 Temmuz Cuma 21:00 Gülşen 

9 Temmuz Cumartesi 21:00 Hakan Altun Bayram Özel

10 Temmuz Pazar 20:00 Yıldız Tilbe & Ersay Üner Bayram Özel

11 Temmuz Pazartesi 21:00 Berkay Bayram Özel

14 Temmuz Perşembe 21:00 Koray Avcı Bayram Özel

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 05.07.2022 10:46
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Haber: Elif HayvalıJOLLY JOKER ALAÇATIBAYRAM RÜZGARI8 Temmuz Cuma Gülşen
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