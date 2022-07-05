JOLLY JOKER ALAÇATI’DA BAYRAM RÜZGARI

İZMİR- Farklı türlerin popüler isimlerini aynı çatı altında buluşturacak olan Jolly Joker Alaçatı’da bayram özel sahnesinde 8 Temmuz Cuma Gülşen, 9 Temmuz Cumartesi Hakan Altun, 10 Temmuz Pazar Yıldız Tilbe & Ersay Üner, 11 Temmuz Pazartesi Berkay, 14 Temmuz Perşembe Koray Avcı ile tatilcileri coşturacak.
2008 yılında İstanbul’da müzikal yolculuğuna başlayan canlı müziğin popüler adresi Jolly Joker, geçen 13 yıl içinde kültür alanlarını genişleterek 10 şehirde 19 farklı mekanla büyük bir aileye dönüştü.
Konserlerin başlama saati 22.00
8 Temmuz Cuma 21:00 Gülşen
9 Temmuz Cumartesi 21:00 Hakan Altun Bayram Özel
10 Temmuz Pazar 20:00 Yıldız Tilbe & Ersay Üner Bayram Özel
11 Temmuz Pazartesi 21:00 Berkay Bayram Özel
14 Temmuz Perşembe 21:00 Koray Avcı Bayram Özel
HABER: ELİF HAYVALI
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