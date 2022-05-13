Johnson Health Tech Türkiye’ye ‘merhaba’ dedi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dünyanın en büyük fitness ekipmanları üreticilerinden Johnson Health Tech (JHT) Türkiye, 12 Mayıs Perşembe günü JHT Türkiye Ülke Müdürü Yakup Çam’ın ev sahipliğinde düzenlenen “Merhaba Türkiye” partisiyle ünlü isimleri ağırladı. Türkiye’ye köklerini 2021 yılında atan firma, Burcu Esmersoy’lu açılışta hayatın hızını yakalamak isteyenleri ağırladı.

Maslak’taki JHT Türkiye merkezinde Cast Fabrika’nın dans, DJ Burak Yeter’in müzik performansı eşliğinde gerçekleşen partiye katılan misafirler, Matrix, Vision ve Horizon markalı “bireysel” ve “profesyonel” fitness ekipmanlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

BURCU ESMERSOY: YAZ SONU DÜĞÜN VAR

Etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Burcu Esmersoy, “Johnson Health Tech, Türkiye’ye geldiği için mutluyum. Pandemi döneminde sağlığın önemi daha da anlaşılır hale geldi. Hareketli yaşam tarzının çok daha iyi olduğunun farkına vardı insanlar. Boğaz kenarında ya da Belgrad Ormanı’nda yürüyüş yapamayanlar salonlarda ekipmanlarla spor yapıyor. Böyle spor salonlarının ve farklı ekipmanların olması çok önemli o yüzden. Ben spor delisi bir insan olduğum için de çok sevindim gelmelerine” dedi.

Burcu Esmersoy geçtiğimiz günlerde sevgilisi Nazım Akmandil’le tatil dönüşü havalimanında görüntülenmiş, Akmandil’in elindeki bavulun üzerinde güzel sunucunun fotoğrafının bulunması haber olmuştu. Esmersoy, sorulara gülerek yanıt verdi: “O bavul benim bavulum. Çocuğun elindeydi, yanlışlıkla onun bavulu gibi oldu. Ama kendi bavuluna da fotoğrafımı koyardı herhalde!” Ünlü sunucu, evlilik soruları karşısında da sürpriz bir açıklama yaptı: “Yaz sonu düşünüyoruz.” Esmersoy, neden yüzük takmadığı sorusuna da “Takmıyorum, çünkü ‘yüzüğünün değeri şu kadar’ gibi haberleri sevmiyorum. Evlilikte de takmıyorum zaten” yanıtını verdi.

BURAK YETER: BU İŞBİRLİĞİNİN DEVAMI GELECEK

Partide DJ setinin başına geçerek konuklara keyifli dakikalar yaşatan Burak Yeter, spor ve müziği bir araya getiren bu etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi: “Enerji bizim hayatımızın bir parçası. Enerjiyi müzikle bütünleştirdikleri için Johnson Health Tech Türkiye’ye çok teşekkür ederim. Bu parti için çok uzak yollardan geldim. Bu işbirliğinin devamı da gelecek diye düşünüyorum. Ben de küçük yaşlardan bu yana kardiyo yapıyorum. Zaten sahnede de spor yapıyor sayılırız, çünkü çok hareketliyiz. Sürekli atlıyor zıplıyoruz, yerimizde durmuyoruz.”

BETÜL DEMİR: 1.5 AY DANS DERSİ ALDIM

Partinin konuklarından Betül Demir, “Ben sporla çok ilgili olduğum için bu davete geldim. Fit olmak için çok çalışıyorum. Bizim gibi spora gönül vermiş insanlar için böyle markalar son derece kıymetli” dedi. Yeni şarkısı “Sallama”dan da bahseden ünlü popçu, müzikseverlerin ilgisinden memnun olduğunu dile getirdi: “Geri dönüşler çok güzel oldu. Şarkım dijital platformlarda en üst sıralarda, hatta ilk 3’te. YouTube izlenmeleri de çok iyi gidiyor. İnsanlar TikTok’ta neşe içinde paylaşıyor şarkımı, çok mutlu oluyorum. ‘Sallama challenge’ başlattık çünkü. Ben bunun için 1.5 ay dans dersi aldım. Formumu sadece spora değil, biraz da dansa borçluyum yani.”

ECE VAHAPOĞLU: SPORA ÖNEM VERENLERİN SAYISI ARTIYOR

Davetin konukları arasında sunucu-yazar Ece Vahapoğlu da vardı. Aynı zamanda spor eğitmeni olan Vahapoğlu, Johnson Health Tech’in Türkiye’ye gelişini çok önemsediğini belirterek şöyle konuştu: “Türkiye çok gözde bir pazar. Üstelik spora önem verenlerin sayısı giderek artıyor. Bunda sosyal medyanın ve bizlerin de etkisi var. Çünkü insanlar ilham alıyor. Pandemi bize evde hareketsiz oturmanın ne kadar sağlıksız olduğunu gösterdi. O yüzden de insanlar çok motive, artık hayata yeniden sarılmak istiyorlar. Ben 18 yaşımdan beridir düzenli spor yapıyorum.”

Ünlü sunucu, yaz aylarını Bodrum’da geçireceğini de belirtti: “19 Mayıs tatili, eşimin de doğum günü. O nedenle eşimin memleketi Cunda’ya gideceğiz. Sonrasında yaz boyunca Bodrum’da olacağız.” Vahapoğlu, eşine ne hediye edeceği sorusuna ise “Biz artık birbirimizin ihtiyacına göre doğum günü hediyesi alıyoruz. Çok fazla sürpriz yapmıyoruz. Karı-koca birbirimize soruyoruz alacağımız hediyeyi” yanıtını verdi.

BUSE TERİM: SPOR OLMAZSA OLMAZ

Partiye katılan Buse Terim de eşi Volkan Bahçekapılı ile spor tutkunu bir çift olduklarını söyledi: “Eşim de çok spor yapan biri, ben de öyle. Bizim hayatımızda spor olmazsa olmaz. Böyle ekstra ilgimizi çeken ürünler olduğu zaman da çok seviniyoruz tabii.” Yaz aylarını ailesiyle Bodrum’da geçireceğini belirten Terim, “Oradaki mağazamı da okullar kapanınca açacağız. Benim için yine iş ve tatil bir arada olacak” diye konuştu.