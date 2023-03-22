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İzmir Fashion Week'te damatlık ve gelinlik defileleri

Rönesans Ajans sahibi ve IFW Kurucusu Akif Örük öncülüğünde Hyatt Regency İzmir İstinyePark’ta bu yıl 9.'su gerçekleştirilen İzmir Fashion Week'te, İğne İplik Moda’nın yeni sezon gelinlikleri ile Rinelli’nin şık damatlıkları ve takım elbiseleri sergilendi. Damatlıkları da podyumda Gülce Lale'nin de aralarında olduğu bayan mankenler giydi. İğne İplik Moda'nın gelinlik defilesinde de Simge Ünal ve Ebru Öztürk gibi ünlü mankenler gelinlik giydiler.

22 Mart 2023 Çarşamba 12:31
İzmir Fashion Week'te damatlık ve gelinlik defileleri

HABER: DİNÇER KARACALAR

İzmir Ticaret Odası, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği ve Ege İhracatçı Birlikleri’nin destekleriyle, Aldeg Group’un ana sponsorluğunda düzenlenen moda gösterisinde bu yıl KİTVAK’a (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı) katkı sağlanıyor. IFW’ye katılan her marka ve tasarımcının birer kıyafeti, açık arttırma ile satılarak gelirleri KİTVAK’a bağışlanacak.

Organizasyonda yer alan Rinelli defilesinde erkek mankenlerle birlikte podyuma damatlıkla çıkan Gülce Lale, gerçekleştirdiği sıra dışı sunumla dikkat çekti. Bu gece için 3 aylık bir hazırlık süreci yaşadıklarını ve izleyicileri şaşırtmak için farklı bir defile yapmak istediklerini dile getiren firma sahibi Süleyman Deli, “Herkes bu bayan modellere gelinlik giydiriyor, ben de bu sefer damatlık giydireyim, bir tarz yaratalım dedim. Kıyafetleri çok da güzel taşıdılar. Hem yürüyüşleriyle hem de bakışlarıyla hoş bir görüntü oluşturdular. Onları izleyen konukların yüzlerinin güldüğünü görmek beni de mutlu etti” dedi. Etkinlikte 40 gelinlik ve 48 damatlık sergilendi.

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Anahtar Kelimeler:
Simge ÜnalEbru öztürkİzmir Fashion Week
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