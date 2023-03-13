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İzmir Fashion Week Başlıyor

İzmir Fashion Week 20-21-22 Mart’ta 9. Kez düzenlenecek. Ünlü mankenler Didem Soydan, Özge Ulusoy, Demet Şener, Ebru Öztürk ve İzmirli mankenler üç gün boyunca podyuma çıkacaklar.13 tasarımcıdan birer kıyafet kanser hastası depremzede çocukların yararına satışa sunulacak.

13 Mart 2023 Pazartesi 12:00
İzmir Fashion Week Başlıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Bu yıl Hyatt Regency İstinye Park İzmir’de organize edilecek İzmir Fashion Week basın tanıtımına Rönesans Ajans Başkanı Akif Örük, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Esin Özyiğit, Kitvak Başkanı İklil Ulueren,Aldeg Group Başkanı Ali Değirmen, Hyatt Regency İstinye Park İzmir Genel Müdür Zafer Canbaz, tasarımcılar ve organizasyona destek veren sponsor firma yetkilileri katıldı.

13 farklı marka ve tasarımcının yeni koleksiyonunun tanıtımını yapacağı etkinlik, iş dünyasından ve cemiyet hayatından birçok ismi ağırlayacak. Etkinlik 3 gün boyunca 18.30 – 21.30 saatleri arasında gerçekleşecek. Katılacak firmalar; Ozmoz, İğne İplik, Rinelli, Aldeg, FC Plus, Pecos gibi önemli markalardan oluşuyor. Katılacak tasarımcıların isimleri arasında; Nur Oskay, Taner Tabaklı, Nazlı Terzioğlu, Monvue, Lubi Atelier, Meltem Aybar, Yiğit Eryendi gibi ünlü isimler yer alıyor.



Kanser hastası depremzedelere destek

Kitvak Yönetim Kurulu Başkanı İklil Uluren, “Kanser hastası depremzede ailelere destek için bu organizasyondayız. tasarımcıların her birinden birer kıyafet Kitvak'a verilecek. Bağış karşılığı satıştan elde edilen gelir kanser hastası depremzedelere yardım olacak.'' dedi

İzmir Fashion Week Kurucusu Rönesans Ajans Sahibi Akif Örük, “Hayatımda kaliteli işler yapma hedefinde oldum.Böyle bir marka ortaya çıktı ve İzmir Fashion Week markası yaşamaya devam edecek” dedi.Sponsorlardan Aldeg Grup yönetim kurulu Başkanı Ali Değirmen ise “ Bodrum’da otelimizi açtık. Aldeg Grup olarak otelimizi depremzedelere ayırdık.Çok faydalı oldu.Bundan sonra da amacımız bu etkinlik sayesinde fayda sağlamak depremzedelere” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İzmir Fashion WeekDidem SoydanÖzge UlusoyDemet ŞenerEbru öztürk
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