Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.614,72
ALTIN
1.013,13
DOLAR
18,25
STERLİN
21,40
EURO
18,57
Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş temin edecek
Jandarma Genel Komutanlığı uzman...
Türk Standardları Enstitüsü 61 personel alacak
Türk Standardları Enstitüsü 61...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 42 Öğretim Üyesi alacak
Mimar Sinan Güzel Sanatlar...
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim...
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İyilik Elçisi Oldu! 

Başarılı programcı Buket Aydın önceki akşam İstinyePark Da Mario çıkışı görüntülendi.  

13 Eylül 2022 Salı 12:06
İyilik Elçisi Oldu! 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Hayırlı bir işin toplantısı için burada olduğunu dile getiren Aydın, iş insanı Hakan Cengiz ile çok onemli bir iyilik hareketini başlattıklarını ve ilk aşamada SMA hastası bir bebegin ailesine ev hediye edileceğini dile getirdi. 

İyi hareketinin elçisi olan Buket Aydın, SMA’lı çocukların ailesine gazeteciler aracılığı ile seslenirken durumu olmayan dar gelirli ve üzerine mülkü olmayan ailelerin başvuru yapmasını ve kendisine ulaşmalarını dile getirdi. 

17 Eylül 2022 cumartesi günü yapılacak olan Solo Yatırım Holding lansmanında Buket Aydin, kendi elleriyle SMA’lı bir çocuğun ailesine ev hediye edecegini duyurdu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Medya Yüzü Ödülü Olcay Kutluca’ya
Medya Yüzü Ödülü Olcay Kutluca’ya
Euroasia Fashion Show’a damgasını vuran iki Türk
Euroasia Fashion Show’a damgasını vuran iki Türk
Ivana Sert Mango Topladı
Ivana Sert Mango Topladı
Serkan Candaş yılların verdiği deneyimle yeni projelere imza atmaya devam ediyor!
Serkan Candaş yılların verdiği deneyimle yeni projelere imza atmaya devam ediyor!
YBY’DE NİLÜFER’LE DÜNYA “BAŞKA” DÖNDÜ!
YBY’DE NİLÜFER’LE DÜNYA “BAŞKA” DÖNDÜ!
360 TV’den Gökay Kalaycıoğlu transferi
360 TV’den Gökay Kalaycıoğlu transferi
SERAP ZİNCİR’İN YENİ TEKLİSİ ‘’TUTMA KENDİNİ ’’ YAYINDA!
SERAP ZİNCİR’İN YENİ TEKLİSİ ‘’TUTMA KENDİNİ ’’ YAYINDA!
The Berto&Pirana "Ellerimi Bırakma" dedi!        
The Berto&Pirana "Ellerimi Bırakma" dedi!        
EYLEM TOK, YAZDI, OYNADI, YÖNETTİ.
EYLEM TOK, YAZDI, OYNADI, YÖNETTİ.

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول