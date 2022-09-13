İyilik Elçisi Oldu! 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Hayırlı bir işin toplantısı için burada olduğunu dile getiren Aydın, iş insanı Hakan Cengiz ile çok onemli bir iyilik hareketini başlattıklarını ve ilk aşamada SMA hastası bir bebegin ailesine ev hediye edileceğini dile getirdi.

İyi hareketinin elçisi olan Buket Aydın, SMA’lı çocukların ailesine gazeteciler aracılığı ile seslenirken durumu olmayan dar gelirli ve üzerine mülkü olmayan ailelerin başvuru yapmasını ve kendisine ulaşmalarını dile getirdi.

17 Eylül 2022 cumartesi günü yapılacak olan Solo Yatırım Holding lansmanında Buket Aydin, kendi elleriyle SMA’lı bir çocuğun ailesine ev hediye edecegini duyurdu.