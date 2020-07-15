İyi ki Doğdun Bozduman

BALIKESİR- Türkiye’nin yaşayan 15 medyumundan birisi olan ve ülkede uluslararası çapta geniş bir kitleye sahip olan medyum astroloğ kabalist şifacı Ferdi Bozduman arkadaşı Sinan Ayoğlu ile doğum gününü Altınoluk Nere Beach Club ‘de kutladı. Kendisi ile asıl doğum günü olan bu sabah doğum günü kahvaltısında görüşme şansımın olduğu yıllardır tanıdığım sayın Ferdi Bozduman‘a haftalar önce Beste Uyanık‘a konuk olduğunda Türkiye ‘de çok büyük uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu yapılacak demesinin ardından iki hafta sonra Türkiye’nin en büyük batak operasyonunun yapılması onun ne kadar muazzam bir güce sahip olduğunu gösterdi. Kendisi bana olan açıklamasında; "gerçek bir medyum 100 senede bir sekizyüzdebin yer yüzüne gönderilir, bu Allah vergisi bana ama önceleri ceza olarak görüyordum. Astrolog ve taroloğ eğitimle olabilirsiniz ama medyum doğarsınız eğitimle olunmaz" dedi. Ülkemizin yaşayan bir duayen ismi olan yaşayan milli servetimizin dostu olarak kendisine sağlıklı başarılı bir ömür diliyorum.

Elif Hayvalı