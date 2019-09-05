İVANA'YA SERT TEPKİ

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Geçen gün birçok gazetede İvana Sert'in Eurovision'a hazır olduğu yönündeki açıklamasını okudum. Twitter'dan ''İvana Eurovision'a hazır! İvana Sert: Avrupa'da yaşayan Türk kardeşlerimden davet alıyorum. Yakında turneye çıkacağım. Diyafram dersleri de almaya başladım. Eurovision Şarkı Yarışması için hazırım. Türkiye'yi temsil etmeyi çok isterim.'' paylaşımını yaptım. Birçok yorum geldi fakat müzik sektöründen gelen yorumlar dikkatimi çekti. MÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Seyhan konuyla ilgili, ''Bu nedir? Böyle özgüven patlaması. Barlarda şarkı söyleyin, dans edin, paralar kazanın. Kendinize uygun markaların reklamlarını kapın, kabul. Destekleyelim de ama hadsizce boyunuzdan büyük laflar edince kendinize gelmeniz için birazcık eleştirelim ya! Kategorinizin dışına çıkmayın derim.'' açıklamasını yaptı. Müzisyen Bahadır Sağlam ise, ''Sanat: "Sıkıntı sürecinde olgunlaşan, düşünceyle yoğunlaşan, emekle hazırlanan ve en iyiyi vermeyi amaçlayan faaliyete denir."Sanatını hakkıyla yapanların dikkate alınmadığı, Boş beleş güruhun sanat elçisi yapıldığı yere ise Türkiye denir.Sektörü bu hale getirenler utansın.'' açıklamasını yaparak İvana Sert'in Eurovision açıklamasına tepki gösterdi. Karnaval Medya Radyoları Müzik Direktörü Duygu Atakan ise İvana Sert'in açıklamasıyla ilgili, ''Peki bundan şeyin haberi var mı? Türkiye'nin ve hatta Eurovision'un '' tweet'ini paylaştı. Yıldız Tilbe düetiyle dikkat çeken Fikret Dedeoğlu ise, ''Bence de İvana Sert Türkiye’yi temsil edebilir. Çok da şey yapmamak lazım... Türkiye’de müzik kalitesi şu an bu seviyede.'' ifadeleriyle Sert'e tepkisini dile getirdi. Müzik piyasasında tartışmalar bitmez, bakalım İvana Sert'in Eurovision açıklaması büyüyecek mi?