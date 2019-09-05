Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100621
ALTIN
281.892
DOLAR
5.6796
STERLİN
6.9765
EURO
6.2661
Keyif dolu 10 klip
Keyif dolu 10 klip
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri çıktı
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri...
Marmaris'te orman yangını
Son Dakika
Marmaris'te orman yangını
Okul alış-verişine çıkacaklar dikkat!
Okul alış-verişine dikkat!
Çek-bonoda elektronik dönem
Çek-bonoda elektronik dönem
İş fırsatları için hemen tıkla!

İVANA'YA SERT TEPKİ

İVANA'YA SERT TEPKİ

05 Eylül 2019 Perşembe 10:48
8 Okunma
İVANA'YA SERT TEPKİ

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Geçen gün birçok gazetede İvana Sert'in Eurovision'a hazır olduğu yönündeki açıklamasını okudum. Twitter'dan ''İvana Eurovision'a hazır! İvana Sert: Avrupa'da yaşayan Türk kardeşlerimden davet alıyorum. Yakında turneye çıkacağım. Diyafram dersleri de almaya başladım. Eurovision Şarkı Yarışması için hazırım. Türkiye'yi temsil etmeyi çok isterim.'' paylaşımını yaptım. Birçok yorum geldi fakat müzik sektöründen gelen yorumlar dikkatimi çekti. MÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Seyhan konuyla ilgili, ''Bu nedir? Böyle özgüven patlaması. Barlarda şarkı söyleyin, dans edin, paralar kazanın. Kendinize uygun markaların reklamlarını kapın, kabul. Destekleyelim de ama hadsizce boyunuzdan büyük laflar edince kendinize gelmeniz için birazcık eleştirelim ya! Kategorinizin dışına çıkmayın derim.'' açıklamasını yaptı. Müzisyen Bahadır Sağlam ise, ''Sanat: "Sıkıntı sürecinde olgunlaşan, düşünceyle yoğunlaşan, emekle hazırlanan ve en iyiyi vermeyi amaçlayan faaliyete denir."Sanatını hakkıyla yapanların dikkate alınmadığı, Boş beleş güruhun sanat elçisi yapıldığı yere ise Türkiye denir.Sektörü bu hale getirenler utansın.'' açıklamasını yaparak İvana Sert'in Eurovision açıklamasına tepki gösterdi. Karnaval Medya Radyoları Müzik Direktörü Duygu Atakan ise İvana Sert'in açıklamasıyla ilgili, ''Peki bundan şeyin haberi var mı? Türkiye'nin ve hatta Eurovision'un '' tweet'ini paylaştı. Yıldız Tilbe düetiyle dikkat çeken Fikret Dedeoğlu ise, ''Bence de İvana Sert Türkiye’yi temsil edebilir. Çok da şey yapmamak lazım... Türkiye’de müzik kalitesi şu an bu seviyede.'' ifadeleriyle Sert'e tepkisini dile getirdi. Müzik piyasasında tartışmalar bitmez, bakalım İvana Sert'in Eurovision açıklaması büyüyecek mi?

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Festivale İsmail YK damgası
Festivale İsmail YK damgası
Keyif dolu 10 klip
Keyif dolu 10 klip
Teoman hep aynı
Teoman hep aynı
Çocukluk hayalini gerçekleştiriyor
Çocukluk hayalini gerçekleştiriyor
Binbir Gece Masalları’nda yeni Şehriyar rolü Murat Parasayar’ın
Binbir Gece Masalları’nda yeni Şehriyar rolü Murat Parasayar’ın
Gün batımı konserleri başladı
Gün batımı konserleri başladı
Burgazada’da; Küba’lı sanatçılardan duygu dolu Zafer Bayramı kutlaması
Burgazada’da; Küba’lı sanatçılardan duygu dolu Zafer Bayramı kutlaması
Seva ‘Çek Çek’ ile geliyor
Seva ‘Çek Çek’ ile geliyor
Kapadokya’nın tanıtım Filmi rekor kırdı.
Kapadokya’nın tanıtım Filmi rekor kırdı.

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans